الثلاثاء 27 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

دورة تدريبية لميسرات ومشرفات مشروع «مجموعات الادخار» والإقراض الرقمي في سوهاج

القومي للمرأه بسوهاج
القومي للمرأه بسوهاج

عقد فرع المجلس القومي للمرأة (فرع سوهاج) برئاسة الدكتورة سحر وهبي، مقرر المجلس القومي للمرأة بسوهاج، وحضور النائبة عبلة الهواري، والدكتورة منى حنا، مقرر مناوب، وجيهان ربيع، عضو الفرع، دورة تدريبية لمدة 4 أيام من 26 إلى 29 يوليو لـ18 ميسرة ومشرفة بمشروع "مجموعات الادخار والإقراض الرقمي" والذي ينفذه المجلس بتمويل من البنك المركزي المصري.

والمشروع يندرج تحت مظلة الشمول المالي للمرأة المصرية بالقرى الريفية اقتصادياً ومالياً وإدماجها بالمنظومة ونشر الثقافة المالية للسيدات المستهدفات، ومحو الأمية الرقمية وتوفير الخدمات المالية لهن بجودة عالية.

كما يهدف المشروع إلى رفع نسب الادخار وتشجيع ريادة الأعمال ورفع معدلات حصول المرأة على الخدمات المالية وخاصة المصرفية عن طريق القنوات المالية الرسمية وتوفرها بجودة عالية وأسعار مناسبة وشروط تشجيعية  من خلال وضع آلية تستخدم وسائل التكنولوجيا الحديثة لتسهيل الوصول إليها.

كريم مصري الثقافة تطوير المصرية دار السلام شعر قرية قنوات الصرف الصحي الرى محافظ حجز المالية التكنولوجيا الشهداء صحي مشروعات جابر السلام أيام

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وائل لطفي

الإجابة تونس!

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