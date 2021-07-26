الإثنين 26 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة في صحراوي سوهاج

حادث مرور
حادث مرور

شهد الطريق الصحراوى الشرقى اتجاه سفاجا عند نقطة الكيلو 100 انقلاب سيارة والذي أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات مختلفة.

 تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعى، وتم رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيًا بسبب الحادث.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، بلاغًا من قوات تأمين الطرق يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى ووجود مصابين عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية بانقلاب سيارة ملاكى الطريق الصحراوى الشرقى عند نقطة الكيلو 100 اتجاه سفاجا نتج عن الحادث إصابة شيماء. م. ا 35 سنة بسحجات وكدمات بالجسم وإصابة جومانا. م. ا 7 سنوات باشتباه كسر بالساق الأيسر ومحمد. ا. ه 45 سنة بجرح رضى بالرأس واشتباه بكسر بالذراع اليمنى وإصابة يوسف.م.ا، 13 سنة باشتباه كسر بالساقين وإصابة مكه.م ا 11 سنة بسحجات وكدمات بالجسم وإصابة شيماء. م أ 3 سنوات باشتباه كسر بالعمود الفقري.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى للعلاج، وتم رفع آثار الحادث من على الطريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

انقلاب سيارة ربع نقل المباحث الجنائية النيابة العامة مدير امن سوهاج اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج الطريق الصحراوي الغربي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإجابة تونس!

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس للمدارس الصناعية والتجارية والزراعية

القبض على «فتاة الهوهوز».. ومفاجأة بشأن مصور الفيديوهات

الآن.. موقع بوابة التعليم الفني للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 «دور أول»

هل حددت المملكة موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للمصريين؟

رابط بوابة التعليم الفني لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوي الفني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

أشرف زكى.. دفاعًا عن الفن

ثروت الخرباوي

مشروع الإخوان هو الخصم الأكبر للإسلام

منى رجب

دولة قوية متقدمة.. وإنسان لديه انتماء

جمال-أسعد

السد الإثيوبى وتفعيل الإمكانات

ماجد حبته

خاتمة «الربيع» الإخوانى

مؤمن المحمدي

كاس حشمت

لواء. محسن الفحام

صعيدنا والحياة الكريمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «10».. ظهور الجماعات الإرهابية علنا

صور

مصر بتفرح.. لحظات فوز هداية وسيف فى أوليمبياد طوكيو

رزق وفسحة.. جمال القناطر الخيرية يخطف الأنظار

تحمل رسائل إنسانية.. مراحل تطور أزياء الأميرة ديانا (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

4 وفيات و1398 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل

بعد انضمامها للاتحاد الإفريقي كمراقب .. ماهي خطط وأهداف إسرائيل؟

أولمبياد طوكيو 2020: السباحة الإسرائيلية أناستازيا جوربينكو في النهائي برقم قياسي