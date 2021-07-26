إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة في صحراوي سوهاج

شهد الطريق الصحراوى الشرقى اتجاه سفاجا عند نقطة الكيلو 100 انقلاب سيارة والذي أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات مختلفة.

تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعى، وتم رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيًا بسبب الحادث.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، بلاغًا من قوات تأمين الطرق يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى ووجود مصابين عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية بانقلاب سيارة ملاكى الطريق الصحراوى الشرقى عند نقطة الكيلو 100 اتجاه سفاجا نتج عن الحادث إصابة شيماء. م. ا 35 سنة بسحجات وكدمات بالجسم وإصابة جومانا. م. ا 7 سنوات باشتباه كسر بالساق الأيسر ومحمد. ا. ه 45 سنة بجرح رضى بالرأس واشتباه بكسر بالذراع اليمنى وإصابة يوسف.م.ا، 13 سنة باشتباه كسر بالساقين وإصابة مكه.م ا 11 سنة بسحجات وكدمات بالجسم وإصابة شيماء. م أ 3 سنوات باشتباه كسر بالعمود الفقري.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى للعلاج، وتم رفع آثار الحادث من على الطريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.