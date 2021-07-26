«التعليم» تعلن مواعيد امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تقرر عقد امتحانات الدبلومات الفنية "الدور الثاني" لجميع النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري- فندقي) للعام الدراسي 2020/2021 اعتبارًا من السبت 14 أغسطس 2021.

وشددت الوزارة على جميع مديري مديريات التعليم على ضرورة التوجيه بما يلزم نحو مراعاة هذا الموعد عند وضع جداول امتحانات صفوف النقل للدور الثاني لعام 2021، حتى لا يتعارض ذلك مع امتحانات الدبلومات الفنية.

وأرسلت الوزارة خطابًا بمختلف المحافظات بتوقيع رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني هاشم علي جامع، وجاء نص الخطاب كالتالي:

"إلحاقًا لكتابنا المرسل لمديريتكم الموقرة بشان الضوابط المظمة لامتحان صفوف النقل بالمدارس الفنية بنوعياتها والزمن المحدد لعقد الامتحان لكل مادة دراسية للدور الثاني ۲۰۲۱، نحیط سيادتكم علما بأنه قد تقر ر عقد امتحانات الدبلومات الفنية لجميع النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي)للدور الثاني لعام ۲۰۲۱ اعتبارا من يوم السبت الموافق ۲۰۲۱/۸/١٤ ، لذا يرجي من سيادتكم التفضل بالتوجيه بما يلزم نحو مراعاة ذلك عند وضع جداول امتحانات صفوف النقل للدور الثاني لعام ۲۰۲۱.

امتحانات الدبلومات الفنية حتى لا يتعارض ذلك مع امتحانات الدبلومات الفنية:

وأعلنت وزارة التعليم الخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

ويبدأ العام الدراسي السبت ٩/ ١٠/ ٢٠٢١ وينتهي الخميس ١٦/ ٦/ ٢٠٢٢ ويستمر لمدة ٣٤ أسبوع، وتكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية ٩٣ يوم للفصل الدراسي الأول و٩٧ يوم للفصل الدراسي الثاني، على أن تكون أيام الدراسة الفعلية ١٩٠ يوماً بما يعادل ٣٢ أسبوعاً. تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور.

تبدأ إجازة نصف العام من السبت ٥/ ٢/ ٢٠٢٢ حتى الخميس ١٧/ ٢/ ٢٠٢٢ لمدة أسبوعين، ليبدأ بعدها الفصل الدراسي الثاني يوم السبت ١٩/ ٢/ ٢٠٢٢ وحتى الخميس ٩/ ٦/ ٢٠٢٢.

تعقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت ٧/ ٥/ ٢٠٢٢ وامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة يوم السبت ١١/ ٦/ ٢٠٢٢ والامتحانات النظرية للدبلومات الفنية يوم السبت ٢١/ ٥/ ٢٠٢٢ أما الامتحانات العملية يوم السبت ١١/ ٦/ ٢٠٢٢.

تعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.

أدى صباح اليوم 392 ألف و863 طالب وطالبة "بالشعبة العلمية" امتحان مادة "اللغة الأجنبية الأولى"، وذلك في اليوم الحادى عشر من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.