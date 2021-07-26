الإثنين 26 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

سامي مغاوري يعترض على زواج علي ربيع وهاجر أحمد في «زومبي على جنبي»

سامي مغاوري
سامي مغاوري

يصور الفنان سامي مغاوري مشاهده ضمن أحداث فيلم “زومبي على جنبي” الذي يخوض بطولته الفنان علي ربيع، والمقرر طرحه بالسينمات فور الانتهاء من تصويره بالكامل.

وقال سامي مغاوري لـ“الدستور” إنه يظهر خلال الأحداث بدور جديد ومختلف عما قدمه من قبل، مشيرًا إلى أنه ينفر من علي ربيع ضمن الأحداث ويعترض على زواجه من ابنته التي تجسدها الفنانة هاجر أحمد وذلك بسبب عمل “علي ربيع” كمطرب شعبي وإصراره على الغناء، مشيرًا إلى أن الأحداث تنقلب رأسًا على عقب فور ظهور الزومبي ضمن الأحداث.

أحداث فيلم زومبي على جنبي

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي وكوميدي لايت، حيث يرتبط علي ربيع بالفنانة هاجر أحمد عاطفيًا ضمن الأحداث، وتجمعهما قصة حب ولكنهما يتعرضان لمشاكل واعتراض من قبل أهل هاجر أحمد بسبب وظيفة علي ربيع حيث يعمل كمطرب شعبي، مما يجعلهما يدخلان في صراع خاصة بعد ظهور الزومبي ضمن الأحداث.

صناع فيلم زومبي على جنبي

ويشارك علي ربيع البطولة كل من الفنان حمدي الميرغني والفنان كريم عفيفي، وتقوم هاجر أحمد بالبطولة النسائية أمامه، ويجسد علي ربيع ضمن الأحداث دور مطرب مهرجانات يدعى "حمادة بطة"، يتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، ويقوم "ربيع" بتقديم عدد من الأغاني بالفعل ضمن الأحداث بصوته، والفيلم يتناول بشكل كوميدي تجربة "الزومبي"، حيث ينتمى إلى نوعية الرعب الكوميدي ويقدم معالجة جديدة وساخرة لتحول البعض إلى زومبا فى مصر. 

من جهة أخرى، يشارك سامي مغاوري في مسلسل "الحرير المخملي" وهو من بطولة الفنان مصطفى فهمي، والفنانة داليا مصطفى، سامي مغاوري، أحمد وفيق، هالة فاخر، دنيا عبدالعزيز، ولاء الشريف، إسلام جمال، مها أبوعوف، أحمد جمال سعيد، محمد الصاوي، وأحمد سعيد عبدالغني وغيرهم، والعمل مأخوذ عن رواية "الحرير المخملي" لأميمة عزالدين، وأشرف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادي أسعد، وحمدي التايه، وإخراج أحمد حسن.

ويتناول المسلسل قضية العلاقات الأسرية بدءًا من الجد، الذى يجسده الفنان مصطفى فهمى، ويظهر فيه بشخصية كبير البلد في عصر التسعينيات، ويمتلك العديد من الأراضي الزراعية وغيرها، وصولًا إلى الأبناء فى العصر الحديث، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي في الفترة من بداية الثمانينات وحتى بداية الألفية الثالثة.

سامي مغاوري فيلم زومبي على جمبي هاجر احمد زومبي مسلسل الحرير المخملي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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