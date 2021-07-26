الإثنين 26 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

ما هي السورة التي طلب الشيخ جاد الحق سماعها بصوت عبدالباسط عبدالصمد؟

الشيخ عبد الباسط
الشيخ عبد الباسط عبد الصمد

طلب الشيخ جاد الحق على جاد الحق، شيخ الأزهر الأسبق رحمه الله، من الشيخ عبدالباسط عبدالصمد، في جلسة دينية، داخل جمعية اقرأ في باكستان عام 1982، أن يسمع سورة الضحى برواية ورش عن نافع، من الشيخ عبدالباسط، حيث تم تداول هذا المقطع عبر منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتخطت نسبة مشاهدة التلاوة ما يزيد عن ثلاثة ملايين مشاهدة، كما قرأ الشيخ أيضًا سورتي النصر والشرح، والقدر أيضًا.

ولم تعد هذه المرة التي كان فيها الشيخ جاد الحق مع الشيخ عبدالباسط، بل كان معه في جزر المالديف، حيث استقبلهما الرئيس مأمون عبدالقيوم رئيس جزر المالديف في المطار وكان عام 1987، لتلاوة القرآن الكريم وإحضار الدروس الدينية.

ويشار إلى أن الشيخ عبدالباسط عبدالصمد يعد من قراء الرعيل الأول، ومن عشاق القرآن وصاحب الصوت المتميز في التلاوة، حيث كان يعتز بتلاوته للقرآن من مكان المعراج بالمسجد الأقصى، وطاف بلاد العالم الإسلامي بإحياء الليالي الرمضانية والتلاوة أمام الملوك والرؤساء، فقد أجمع القراء جميعهم على أن الشيخ عبدالباسط هو إمام القراء حيث يعد من أكثر القراء عبادة.

وكان القارئ الشيخ عبدالباسط عبدالصمد يتمتع بموضع احترام في العالم أجمع مسلمين ومسيحيين، لدرجة أن أحد رجال الدين المسيحي كان من المهتمين والمتيمين بدراسة صوت الشيخ عبدالباسط وأعد رسالة دكتوراه عن صوت الشيخ عبدالباسط.

ولم ينل قارئ في القرن العشرين من الأوسمة والنياشين وتكريم المستمعين والحب الذي لاقاه من الملوك والرؤساء مثل الشيخ عبدالباسط، وسام الكفاءة الفكرية المغربي، ومن أبرز تلك الأوسمة: وسام الاستحقاق السنغالي، وسام رئيس وزراء سوريا "صبري العسلي"، وسام الاستحقاق من إندونيسيا.

الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر عبد الباسط عبد الصمد سورة الضحى رواية ورش عن نافع قراء الرعيل الأول

رئيس التحرير

وائل لطفي

إثيوبيا العام القادم!

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس للمدارس الصناعية والتجارية والزراعية

الآن.. موقع بوابة التعليم الفني للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 «دور أول»

الأمن ضبط من طعنها.. تفاصيل مقتل سيدة وسط الشارع فى الطالبية بالجيزة

هل حددت المملكة موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للمصريين؟

رابط بوابة التعليم الفني لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوي الفني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

كاس حشمت

لواء. محسن الفحام

صعيدنا والحياة الكريمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «10».. ظهور الجماعات الإرهابية علنا

د. منى حلمى

أحوال الفن والأدب بعد 69 عامًا من ثورة 23 يوليو 1952

محمود خليل

«الحكيم باشا».. مغسّل مش ضامن جنة

ماجد حبته

إخوان تونس.. النهاية تقترب

عبدالوهاب داود

أوقفوا الصياح.. الصحافة ليست وحدها

محمد مرعي

مصر وسياسة النفس الطويل

صور

رزق وفسحة.. جمال القناطر الخيرية يخطف الأنظار

مبارة «ريمونتادا الأهلي» أمام الإنتاج

الشوط الأول.. ممر شرفى من الإنتاج الحربي لأبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

4 وفيات و1398 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل

بعد انضمامها للاتحاد الإفريقي كمراقب .. ماهي خطط وأهداف إسرائيل؟

أولمبياد طوكيو 2020: السباحة الإسرائيلية أناستازيا جوربينكو في النهائي برقم قياسي