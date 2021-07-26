الإثنين 26 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ قنا يتفقد أعمال إنشاء مجتمع عمراني جديد علي غرار حي الأسمرات

محافظ قنا
محافظ قنا

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الاثنين زيارة تفقدية لمشروع التطوير العمراني الجديد بمدينة قنا؛ لمتابعة الأعمال الإنشائية والبنية التحتية بعمارات الإسكان الاجتماعي ومجمع الخدمات الجديد على غرار حي الأسمرات ضمن المبادرة الرئاسية، لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، والتي تستهدف توفير سكن لائق لجميع الفئات، خاصة سكان المناطق العشوائية، فضلاً عن توفير مزيد من فرص العمل للشباب، مع تطوير البيئة المعيشية لسكان تلك المناطق، رافقه المهندس تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات الهندسية بالقوات المسلحة والقيادات التنفيذية والمعنية بالمحافظة. 

وأوضح محافظ قنا، في بيان اليوم أن المشروع يقام على مساحة 67 فدانًا خلف مركز الأورام بقنا ، ويضم 99 عمارة سكنية بواقع 7128 وحدة إسكان اجتماعي، بتكلفة مالية تقدر بحوالى 5 مليار جنيه، ويستوعب 35 ألف نسمة من سكان المدينة، ويقوم علي تنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

أضاف الداودي أن المشروع يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، لتحسين جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين، بإقامة مشروعات عمرانية جديدة فى عواصم المحافظات والمدن الكبرى، على غرار حي الأسمرات؛ لنقل المواطنين المقيمين في المناطق العشوائية إلى السكن بها ومن ثم البدء في تطوير تلك المناطق، لافتًا إلى المجتمع العمراني الجديد سيضم مناطق للخدمات والترفيه ومناطق تجارية، إضافة إلى مسطحات خضراء ليكون إضافة جديدة لمدينة قنا، واستمراراً لتجارب الدولة الناجحة خلال السنوات الأخيرة في هذا الإطار.

ووجه الداودي بسرعة التنفيذ وفقا للجدول الزمنى المحدد للمشروع، وتيسير الإجراءات اللازمة للشركات المنفذة لضمان استمرار تنفيذ أعمال البنية التحتية والإنشائية.

المواطنين لتر تطوير هيئة قامة العشوائى شباب الاثنين الدولة

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إثيوبيا العام القادم!

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