الثلاثاء 27 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

الأكثر انتشارًا بين الذكور.. عادات تزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد

سرطان الكبد
سرطان الكبد

يعتبر سرطان الكبد من أكثر أنواع السرطانات في العالم انتشارًا، وهناك الكثير من العادات التي يمكن أن تزيد من خطر إصابتك بسرطان الكبد، من شرب الكثير من الكحول إلى التعرض لمواد كيميائية معينة، وتُعرف هذه العادات باسم عوامل الخطر، وهى أشياء يمكن أن تزيد من فرص الإصابة بمرض سرطان الكبد.

وأوضح الأطباء بموقع healthybuilderz الطبي، أن سرطان الكبد في مراحله المبكرة قد لا يتم اكتشافه، مما يسمح له بالتفاقم دون علمك.

ويمكن تقليل عوامل خطر الإصابة بسرطان الكبد عن طريق إجراء بعض التغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة، ففي السطور التالية قدم الخبراء عدد من العادات التي تزيد من فرص الإصابة بسرطان الكبد.

العمر:

تمامًا كما هو الحال مع العديد من أنواع السرطان الأخرى، يميل سرطان الكبد إلى التأثير على كبار السن، فوفقًا ببكثير من التقارير الطبية، أكدت أن متوسط ظهور سرطان الكبد بعمر ال،63 عام.

نوع الجنس:

يقول الخبراء إن تشخيص سرطان الكبد أكثر شيوعًا عند الذكور منه عند الإناث، حيث يُعتقد أنه يرجع في الغالب إلى عوامل الخطر المتعلقة بالنظام الغذائي ونمط الحياة الخاطئ الذى يميل إليه بعض الذكور.

التاريخ العائلي

يقول الأطباء إنك قد تكون معرضًا لخطر الإصابة بسرطان الكبد إذا تم تشخيص إصابة أحد أفراد أسرتك به، ويرجع ذلك على الأرجح إلى أسباب وراثية أو عوامل بيئية مشتركة بشكل شائع.

شرب الكثير من الكحول:

يقدم الكحول باعتدال عددًا من الفوائد الصحية، من ناحية أخرى، إذا تم تناول الكميات المفرطة، يمكن أن تتعرض حياتك للخطر بسبب الآثار السيئة العديدة التي يسببها إدمان الكحول. 

تدخين السجائر:

هناك العديد من المشاكل الصحية التي قد تحدث بسبب التدخين، كما أن هناك العديد من أنواع السرطان المرتبطة بالتدخين، وأحدها هو النوع الذي يصيب الكبد.

زيادة الوزن أو السمنة:

وفقًا للخبراء، فإن زيادة الوزن أو السمنة يمكن أن تزيد من احتمالية إصابتك بأمراض الكبد ، والتي يمكن أن تُعزى إلى الإصابة بمرض الكبد الدهني.

استخدام الستيرويد المنشطة:

تستخدم الستيرويدات الابتنائية بشكل شائع من قبل الرياضيين وكمال الأجسام، فهي هرمونات اصطناعية تستخدم لزيادة القوة وحجم العضلات، حيث يتم إلقاء اللوم عليها في تطور سرطان الكبد.

سرطان الكبد زيادة الوزن مرض الكبد سرطان كبار السن

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإجابة تونس!

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس للمدارس الصناعية والتجارية والزراعية

الآن.. موقع بوابة التعليم الفني للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 «دور أول»

القبض على «فتاة الهوهوز».. ومفاجأة بشأن مصور الفيديوهات

هل حددت المملكة موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للمصريين؟

رابط بوابة التعليم الفني لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس

رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2021 إلكترونيًا في المدارس الحكومية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

أشرف زكى.. دفاعًا عن الفن

ثروت الخرباوي

مشروع الإخوان هو الخصم الأكبر للإسلام

منى رجب

دولة قوية متقدمة.. وإنسان لديه انتماء

جمال-أسعد

السد الإثيوبى وتفعيل الإمكانات

ماجد حبته

خاتمة «الربيع» الإخوانى

مؤمن المحمدي

كاس حشمت

لواء. محسن الفحام

صعيدنا والحياة الكريمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «10».. ظهور الجماعات الإرهابية علنا

صور

مصر بتفرح.. لحظات فوز هداية وسيف فى أوليمبياد طوكيو

رزق وفسحة.. جمال القناطر الخيرية يخطف الأنظار

تحمل رسائل إنسانية.. مراحل تطور أزياء الأميرة ديانا (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

4 وفيات و1398 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل

بعد انضمامها للاتحاد الإفريقي كمراقب .. ماهي خطط وأهداف إسرائيل؟

أولمبياد طوكيو 2020: السباحة الإسرائيلية أناستازيا جوربينكو في النهائي برقم قياسي