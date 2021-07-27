الأكثر انتشارًا بين الذكور.. عادات تزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد

يعتبر سرطان الكبد من أكثر أنواع السرطانات في العالم انتشارًا، وهناك الكثير من العادات التي يمكن أن تزيد من خطر إصابتك بسرطان الكبد، من شرب الكثير من الكحول إلى التعرض لمواد كيميائية معينة، وتُعرف هذه العادات باسم عوامل الخطر، وهى أشياء يمكن أن تزيد من فرص الإصابة بمرض سرطان الكبد.

وأوضح الأطباء بموقع healthybuilderz الطبي، أن سرطان الكبد في مراحله المبكرة قد لا يتم اكتشافه، مما يسمح له بالتفاقم دون علمك.

ويمكن تقليل عوامل خطر الإصابة بسرطان الكبد عن طريق إجراء بعض التغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة، ففي السطور التالية قدم الخبراء عدد من العادات التي تزيد من فرص الإصابة بسرطان الكبد.

العمر:

تمامًا كما هو الحال مع العديد من أنواع السرطان الأخرى، يميل سرطان الكبد إلى التأثير على كبار السن، فوفقًا ببكثير من التقارير الطبية، أكدت أن متوسط ظهور سرطان الكبد بعمر ال،63 عام.

نوع الجنس:

يقول الخبراء إن تشخيص سرطان الكبد أكثر شيوعًا عند الذكور منه عند الإناث، حيث يُعتقد أنه يرجع في الغالب إلى عوامل الخطر المتعلقة بالنظام الغذائي ونمط الحياة الخاطئ الذى يميل إليه بعض الذكور.

التاريخ العائلي

يقول الأطباء إنك قد تكون معرضًا لخطر الإصابة بسرطان الكبد إذا تم تشخيص إصابة أحد أفراد أسرتك به، ويرجع ذلك على الأرجح إلى أسباب وراثية أو عوامل بيئية مشتركة بشكل شائع.

شرب الكثير من الكحول:

يقدم الكحول باعتدال عددًا من الفوائد الصحية، من ناحية أخرى، إذا تم تناول الكميات المفرطة، يمكن أن تتعرض حياتك للخطر بسبب الآثار السيئة العديدة التي يسببها إدمان الكحول.

تدخين السجائر:

هناك العديد من المشاكل الصحية التي قد تحدث بسبب التدخين، كما أن هناك العديد من أنواع السرطان المرتبطة بالتدخين، وأحدها هو النوع الذي يصيب الكبد.

زيادة الوزن أو السمنة:

وفقًا للخبراء، فإن زيادة الوزن أو السمنة يمكن أن تزيد من احتمالية إصابتك بأمراض الكبد ، والتي يمكن أن تُعزى إلى الإصابة بمرض الكبد الدهني.

استخدام الستيرويد المنشطة:

تستخدم الستيرويدات الابتنائية بشكل شائع من قبل الرياضيين وكمال الأجسام، فهي هرمونات اصطناعية تستخدم لزيادة القوة وحجم العضلات، حيث يتم إلقاء اللوم عليها في تطور سرطان الكبد.