حمزة العيلي: مسرحية «دي چاڤو» إجازة اليوم وتعود غدا

أعلن الفنان حمزة العيلي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن تأجيل عرض مسرحية "دي چاڤو" اليوم الاثنين، مشيرا إلى أنه سيتم استئناف تقديم العرض غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء على مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

وقال العقيلي إن العرض المسرحي يبدأ في الساعة الثامنة مساء، مشيرا إلى أن سعر التيكيت 30 جنيها بينما ينتهي الموسم الحالي للعرض المسرحي "ديجافو" في ثوبه على مسرح الهناجر الأربعاء المقبل برئاسة الفنان شادي سرور وإشراف قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال.

العرض يقوم ببطولته حمزة العيلي وأحمد السلكاوي ومحمد يوسف ورحمة أحمد ورشا جابر وديكور أحمد أمين وموسيقى محمد عبدالله وأزياء مروة عودة وإعداد وإخراج أحمد فؤاد عن النص السويسري اثبات العكس لاوليفيه شاشياري.

وكان قد صرح المخرج أحمد فؤاد، أن إعادة العرض بنجوم جدد بمثابة إخراج مسرحية جديدة بكافة تفاصيلها بل وتتطلب مجهود مكثف وتعاون كبير بين أفراد العمل المسرحي لتقديم العرض بتعديلات كبيرة مع المحافظة على روح العمل الاصلية، ولذلك قام وفريق العمل الخاص بالمسرحية بعمل بروفات مكثفة خلال الفترة الماضية، كما أشاد فؤاد بدور إدارة مسرح الهناجر وعلى رأسها الفنان شادي سرور في دعم العرض وتوفير كافة الإمكانيات لإعادة العرض بأفضل صورة".

وأوضح في بيان صادر من البيت الفني للمسرح أن نص مسرحية "ديجافو" المكتوب حديثا عام 2005 استفزه كمخرج لتقديمه حيث يحمل مشكلة حقيقية ومعاصرة للناس بشكل عام ولم يتطرق لها أحد من قبل وهي فكرة تورط الإنسان فيما يحدث من حوله ولم يكن له يد فيه، وبدأت في العمل على النص وتأثير السوشيال ميديا علينا وكيف لها أن تورطنا فيما يحدث حولنا في العالم أكمل وبأن الإنسان العادي لا يملك شيئا مما يحدث".