حبس طبيب أسنان المتهم بقتل زوجته بالدقهلية

قررت نيابة ثان المنصورة، الاثنين، حبس الطبيب المتهم بقتل زوجته الطبيبة بـ11 طعنة بالمنصورة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما اعترف المتهم بارتكاب الواقعة.

وأدلى المتهم محمود مجدى عبدالهادى، 29 سنة، طبيب أسنان، باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة، مؤكدًا أن زوجته اعتادت التشاجر معه لأتفه الأسباب، ويوم الحادث أهانته وشتمته وشتمت أمه، فلم يتمالك أعصابه، وكان أمامه سكين، فاستله وطعنها عدة طعنات، ثم تركها وفر هاربًا بدون هدف، حتى وصل إلى الإسكندرية، واستأجر شقة بمنطقة أبوتلات للاختباء بها.

كان اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا بورود بلاغ من مستشفى المنصورة الدولى بوصول ياسمين حسن يوسف، 26 سنة، طبيبة أسنان، مقيمة مع زوجها بمنطقة الدراسات، جثة هامدة، وبها عدة طعنات.

وأكد شهود عيان أن الطبيبة لديها ثلاثة أطفال، وقد نشب خلاف بين الزوجين قام على أثره الزوج بطعن زوجته بسكين عدة طعنات متتالية ونافذة.