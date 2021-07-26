«التعاون الدولى»: إعادة التدوير «ضرورة» للحد من تلوث النفايات

أكدت وزارة التعاون الدولي أن محفظة التعاون تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدفع نحو التعافي الأخضر، مشيرة إلى أن مصر وضعت خطة تنموية وأجندة للتنمية المستدامة للأمم المتحدة لتطوير البيئة في قلب كل المشروعات، لذا فإعادة التدوير أصبحت ضرورة ملحة للحد من التلوث الناتج عن كثرة النفايات.

وأضافت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر"، أنها أطلقت حملة رقمية بعنوان "المبتكرون لمستقبل أفضل" تعنى بتحويل النفايات إلى موارد لخلق قيمة من النفايات، لافتة إلى أن الحملة تضم خدمات، أبرزها تجديد تدوير زيت القلي المستعمل وجمع نفايات الزيوت والدهون، وذلك من خلال تقديم حلول تقنية بسيطة تحافظ على الاستدامة البيئية.

وأشارت الوزارة إلى أن الحملة هدفها بناء شبكة متطورة ومرنة لجمع النفايات، كما تقوم بخدمة أكثر من 6000 أسرة وحوالي 400 شركة، كما تدعم تدوير زيت القلي وتتوسع في خدماتها حول الأردن والعراق والكويت وإندونيسيا، وذلك بالدعم المُقدَم من برنامج Star Venture للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وفي السياق، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنه من بين أهم المشروعات التي تركز عليها الدولة هي المشروعات صديقة البيئة التي تعزز توجهات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وعلى سبيل المثال يتم تنفيذ واحدة من بين أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم بمنطقة بنبان بأسوان تشارك في تنفيذها 32 شركة من 12 دولة على مستوى العالم، مضيفة أن الوزارة تعمل من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك على تسليط الضوء على الجهود الوطنية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر ودور شركاء التنمية في هذا التحول.

كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى انعقاد منصة التعاون التنسيقي المشترك لقطاع النقل الذي يعد من القطاعات التي تشهد تطورًا كبيرًا من حيث التطور التكنولوجي واستدامة البنية التحتية، ويتم تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة مثل الموانئ الجافة والقطار الكهربائي وتطوير خطوط مترو الأنفاق وغيرها من المشروعات.