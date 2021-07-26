التموين تكشف آليات ضبط الأسعار وتعريفة النقل بعد تحريك البنزين

قال عبد المنعم خليل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، رئيس قطاع التجارة الداخلية، إن حركة التجارة الداخلية لن تتأثرعلى خلفية تحريك أسعار البنزين في نقل البضائع أو الخضراوات والفواكه بين المحافظات وتوصيلها إلى أسواق الجملة بأكتوبر والعبور.

أضاف رئيس قطاع التجارة، لـ"الدستور"، أن أسعار الخضار والفاكهة مازالت مستقرة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى وذكرى 23 يوليو لليوم الثاني على التوالي، وسجلت أسعار الطماطم تجزئة في الأسواق المحلية 3 جنيهات للكيلو ونصف والعبوة 3 كيلو جرام بـ10 جنيهات وأسعار البطاطس بسعر 6 جنيهات للكيلو وسجلت أسعار البصل بـ3 جنيهات والخيار بـ12 جنيهًا والبطيخ بسعر 5 جنيهات للكيلو والموز بـ10 جنيهات و12 جنيهًا للكيلو.

وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين أن هناك تنسيق بين الأجهزة الرقابية ومنها قطاع التجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك ومصلحة الدمغة والموازين علي محطات البنزين، للتأكد من الأوزان والمعايير والعدادات والسجلات وعدم الغش التجاري وخلط المواد البترولية للاستفادة بفارق الأسعار، لافتًا إلى أنه حال المخالفات يتم تحرير محاضر بالمخالفات ورفعها إلى النيابة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وتابع رئيس القطاع أن المواصلات الداخلية التي يستخدمها المواطنون داخل المدن والمواصلات بين المحافظات لن ترتفع التعريفة لها اطلاقا بعد تحريك أسعار البنزين واصفًا إياها بأنها زيادة محدودة جدا ونسبية لاتتجاوز الـ25 قرشًا في اللتر الواحد وبالتالي لن تنعكس سلبيًا على أصحاب السيارات أو الركاب، مشيرًا إلى أن لجنة تسعير الوقود هى التي تحدد أسعار الوقود كل فترة سواء بالزيادة أو الخفض حسب الأسعار العالمية في الصعود أو الهبوط.

وأكد رئيس قطاع التجارة الداخلية أن عملية النقل بجميع أنواعها لن تتأثر مع تحريك أسعار بعض أنواع الوقود بزيادة ضعيفة لن تمثل زيادة في أسعار التكلفة أو التعريفة النهائية، فيما أكدت الوزارة نسبة سيارات النقل التي تعمل بالبنزين وهي نسبة ضئيلة جداً لا توثر علي ‏عمليات نقل السلع مع التأكيد ان غالبية أساطيل الشحن تعمل بالسولار ‏وهو لم يشهد تحريك في اسعارة الشهور الماضية.