أسباب حكة وفطريات الرأس في الصيف وطرق علاجها

تعد حكة فروة الرأس في الصيف علامة شائعة على وجود قشرة الرأس، حيث تتعرض فروة رأسك لعوامل خارجية تصيبها بالفطريات، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تفاقم حكة فروة الرأس بسبب التعرق والتعرض للحرارة، حيث إنه مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التعرق، ستلاحظ ظهور قشور فى قشرة الرأس، هذا هو السبب في زيادة حكة الرأس في الصيف.

أسباب زيادة فطريات الرأس في فصل الصيف

خلال أشهر الصيف، تتكاثر الميكروبات المسببة للقشرة، فتكسر الزيوت الطبيعية الموجودة على فروة رأسك وتخلق حمض الأوليك وهو مهيج للبعض.

وقد تعتقد أنك تعاني من حكة في فروة الرأس بسبب التعرق، ولكن من المرجح أن تكون قشرة الرأس تخلق طبقة من الجلد الميت الذي يسبب لك الحكة، يمكن أن يكون سببه مزيج من سوء العناية بالشعر، والمنتجات الكيميائية القاسية، والتعرض المفرط للحرارة، ونعرض لكم فيما يلي طرق الوقاية من حكة الرأس.

كيفية الوقاية من حكة وفطريات الرأس

نظم غسل شعرك



يجب أن تغسل شعرك بانتظام بالشامبو المناسب، بحيث تكون جذوره خالية من أي فائض من الزيوت ويتم غسل كل الميكروبات الضارة.

استخدم الصبار والليمون

يمكن لبعض هذه الأدوات المنزلية تهدئة حكة فروة الرأس عندما تكون متهيجة، حيث إنها مليئة بالعناصر الغذائية التي يمكن أن تعالج الأسباب المختلفة للحكة، كما أن هناك طرق مختلفة لاستخدامها يمكنك شربها أو تطبيقها، من المهم البحث بالتفصيل قبل استخدامها.

الزيوت العطرية أو زيت الأرجان

يمكن لتدليك هذه الزيوت أن يفتح المسام ويزيد الدورة الدموية لفروة رأسك، ويعد زيت الأرجان غني بفيتامين هـ، الذي يوفر الحماية للرأس من خلال الاحتفاظ بالرطوبة وانشاء حاجز أمام ارتفاع درجة الحرارة.

تجنب منتجات العناية بالشعر القاسية

يمكن لبعض المواد الكيميائية أن تسبب ضررًا شديدًا لفروة رأسك وشعرك، دون أن تدرك ذلك، يمكن أن تسبب أيضًا مشاكل في فروة الرأس المتندبة بالفعل، عن طريق إزالة أي دهون واقية موجودة، وبالتالي ترك فروة رأسك معرضة للخطر.

عدم مشاركة أدوات العناية بالشعر الشخصية

عندما تشارك أدوات ومنتجات العناية بالشعر، فإنها تنقل ميكروباتها إلى شعرك، قد يكون هذا هو سبب وجود حكة في فروة الرأس.