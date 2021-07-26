«المركزي» يوضح: 6 مبادئ لوضع إطار لخلق نظام مصرفي مستدام

كشف البنك المركزي المصري عن -أهم المعايير الدولية في شأن التمويل المستدام والتي تمثلت في ستة مبادئ صادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP وتهدف المبادئ إلى وضع إطار لخلق نظام مصرفي مستدام، وقد تم إطلاقها من قبل 130 بنكا تجاريا من 49 دولة.



وتتعهد فيها البنوك بالتالي:

1 .المواءمة: موائمة استراتيجيات أعمال البنوك لتتوافق مع تلبية احتياجات وأهداف المجتمع وبما يتفق مع أهداف التنمية المستدامة واتفاقية باريس لتغير المناخ، وجميع الاتفاقيات الوطنية والإقليمية ذات الصلة.

2 .التأثير وتحديد الأهداف: زيادة أثر البنوك الإيجابي على البيئة والمجتمع وتقليل أي أثر سلبي ينتج عن أعمالها، ووضع الأهداف اللازمة مع ابتكار منتجات وخدمات تهدف الي تحقيق هذا المبدأ.

3 .التعامل مع العملاء: التعامل مع العملاء بمسئولية لتشجيع أنشطة الاستدامة وتحفيز الأنشطة الاقتصادية التي تحقق الرخاء للأجيال الحالية والمستقبلية بشكل عام.

4 .الأطراف المعنية: التشاور وإشراك كافة الأطراف المعنية وعمل شراكات لتحقيق أهداف المجتمع.

5 .الحوكمة: التزام البنوك بهذه المبادئ من خلال تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة.

6 .الشفافية والمساءلة: تقوم البنوك بمراجعة أنشطتها بشكل دوري والتأكد من التزامها بهذه المبادئ والتحلي بالشفافية فيما يتعلق بتأثيرات البنوك الإيجابية والسلبية ومدى مساهمة البنوك في تحقيق أهداف المجتمع.

وكشف البنك المركزي المصري، في كتاب دوري صادر عنه للبنوك، عن أهمية التمويل المستدام، موضحا أنه يؤدي إلى دعم واستقرار القطاع المصرفي والمالي، حيث أثبتت الدراسات أن دمج العناصر البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة له تأثير إيجابي على أداء الشركات وتقليل نسب المخاطر، وبالتالي توفير التمويل لتلك الشركات يعتبر منخفض المخاطر بما ينعكس إيجابيا على استقرار النظام المالي.

وأضاف أنه يسهم في تعزيز الفرص الاستثمارية وضخ عملة أجنبية عن طريق جذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يستهدفون التمويل المستدام، إلى جانب استثمار أجنبي مباشر للقطاع المصرفي والاقتصاد القومي، وتعزيز إصدار السندات الخضراء في ظل تزايد انتشار الاستثمار البيئي والاجتماعي، وإمكانية إنشاء البنوك الخضراء وفقا لتعليمات البنك المركزي، ودعم البنك المركزي لجهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وعلى مستوى القطاع المصرفي، يساعد التمويل المستدام على تقديم حلول مالية ومنتجات مصرفية جديدة ومبتكرة وفتح مجالات وأسواق جديدة للتمويل.