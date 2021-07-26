240 دقيقة تكشف سر «الجريمة المفزعة».. قتلت والدها نائمًا بسلاحه

قررت قاصر أن تتخلص من سوء معاملة والدها بقتله، إذ استغلت نومه داخل مزرعته في الوادي الجديد، وحملت سلاحه الناري وأطلقت عليه الرصاص حتى فارق الحياة، وتم كشف سرها خلال 4 ساعات فقط من الجريمة.

تلقى اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي بتفاصيل واقعة مقتل مزارع بالرصاص داخل مزرعة بمنطقة النقب الجبلية الحدودية شمال مدينة الخارجة، حيث تم نقله لمشرحة مستشفى الخارجة العام.

وجرى تشكيل فرق بحث من إدارة البحث الجنائي بالمديرية ووحدة مباحث قسم الخارجة، للكشف عن ملابسات وتفاصيل الواقعة، وتبين أن الواقعة كانت الساعة 2 فجر الأحد 25 يوليو الجاري، حيث سرقت فتاة في مركز الخارجة السلاح الناري الخاص بوالدها واستغلت نومه وأطلقت عليه الرصاص لقتله بسبب سوء معاملته لها وتشغيلها في مزرعة يملكها في منطقة النقب الجبلية شمال مدينة الخارجة.

4 ساعات عمل متواصلة، نجح خلالها رجال البحث الجنائي بالوادي الجديد في الكشف عن تفاصيل الواقعة وضبط الجاني وسلاح الجريمة المستخدم، حيث تبين أن القاتل هي ابنة المزارع التي تبلغ من العمر 18 عامًا وأنها غير متزنة نفسيًا وأحضرها والدها القتيل من محل إقامتها من منطقة الزاوية في أسيوط لتقيم معه وتساعده في عمله الزراعي بالمزرعة.

وتبين أن الدافع وراء القتل هو سوء معاملة المزارع لابنته ورفضه زيارتها لأسرتها بمنطقة "الزاوية" بأسيوط بالإضافة إلى الإكراه البدني والعمل الشاق داخل المزرعة.

واستغلت الفتاة انتهاء يوم عمل لوالدها بعد إرهاق شديد له بسبب الأعمال الزراعية داخل مزرعته بمنطقة النقب شمال الخارجة، وبعد نوم والدها سرقت سلاحه الناري "فرد روسي عيار 7.62 - 39مم"، واستغلت نومه وأطلقت رصاصة على ظهره وهو نائم أردته قتيلًا على الفور، حيث إن الرصاصة تسببت في جرح نافذ في جسد والدها أودت بحياته.