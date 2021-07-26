وزير خارجية تونس يجرى اتصالًا هاتفيًا مع أمين عام جامعة الدول العربية

أجرى وزير الخارجية التونسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا بأمين عام الجامعة العربية أحمد أبوالغيط.

وناقش الطرفان خلال الاتصال التفاعلات التي أدت إلى صدور القرارات الرئاسية الأخيرة في ضوء ما شهده الوضع الداخلي من حالة انسداد، وفقًا لبيان للخارجية التونسية.

من جانبها، قالت جامعة الدول العربية: بحثنا مع وزير خارجية تونس التطورات التي أفضت إلى القرارات الرئاسية.

وتابعت الجامعة، فى بيان لها: "ندعم تطلعات الشعب التونسي ونأمل بتجاوز البلاد المرحلة الصعبة سريعًا".