طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحانات التاريخ

تفقد الشيخ عوض الله عبدالعال، رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق والخدمات، لجان معهدي فتيات ابن الرشيد وشبرا الخازندارة بمنطقة القاهرة الأزهرية، خلال أداء طلاب القسم الأدبي امتحان مادة التاريخ.

وأشاد الشيخ عوض الله بما أظهره الطلاب والقائمون على الامتحانات من التزام شديد بكل الضوابط والمعايير المحددة من قبل المسئولين وغرفة العمليات المركزية، سواء فيما يتعلق بالمتطلبات الفنية اللازمة لأعمال الامتحانات أو المتطلبات الصحية الواردة في قرارات وزارة الصحة والجهات الصحية المنوطة.

وتابعت غرفة العلميات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبل بدء الامتحان وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وتوفير أدوات التعقيم وتواجد الملاحظين، وانتظام سير الامتحانات باللجان، وتلقت الغرفة التقارير الفنية من واضعي الامتحان التي أفادت بمناسبة الأسئلة للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة من السهولة إلى الصعوبة وفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

وتفقد أمس الدكتور سلامة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لجانَ الامتحانات بمنطقة البحيرة الأزهرية؛ حيث زار فضيلته لجنة معهد دمنهور النموذجي ولجنة معهد فتيات دمنهور، ولجنة معهد المحمودية بنين وفتيات، وذلك خلال أداء طلاب القسم العلمي امتحان مادة الفيزياء.

ويبلغ عدد الطلاب الذي يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام (113473) طالبًا وطالبة، ينقسمون إلى (74754) طالبًا وطالبة في القسم الأدبي، و(38719) طالبًا وطالبة في القسم العلمي، وذلك في 609 لجان على مستوى محافظات الجمهورية، وتعد أكثر المحافظات كثافة من حيث عدد اللجان محافظة الشرقية بواقع (61) لجنة وأكثرها كثافة أيضًا من حيث عدد الطلاب بواقع (16495) طالبًا وطالبة، تليها محافظة سوهاج بواقع (56) لجنة امتحانات و(11398) طالبًا وطالبة، وأقلها كثافة من حيث عدد اللجان محافظتا بورسعيد والسويس بواقع (4) لجان في كل محافظة، ومن حيث عدد الطلاب محافظة جنوب سيناء (237) طالبًا وطالبة، ومحافظة البحر الأحمر (322) طالبًا وطالبة.