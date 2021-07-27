كيف تحمى نفسك من فطريات القدمين أثناء فصل الصيف؟

تظهر عدوى القدم الرياضي أو فطريات القدمين في هذه الأوقات خلال فصل الصيف، عندما تتعرق القدم وتكون دافئة داخل الحذاء، ما يوفر بيئة مثالية لفطر القدمين.

الأعراض والمضاعفات



وتشمل الأعراض الأكثر شيوعًا الحرقان والاحمرار والحكة، وفي بعض الحالات، يتشقق جلد القدم، مما يجعله أكثر عرضة للبكتيريا.

وعلى الرغم من أن قدم الرياضي ليست حالة تهدد الحياة، إلا أنها يمكن أن تصبح مزعجة للغاية إذا لم تعالج بشكل صحيح، ويمكن أن تنتشر أيضًا إلى مناطق أخرى من الجسم، ونعرض لكم في ما يلي طرق الوقاية:

تجنب الأحذية السميكة والضيقة

تضغط الأحذية السميكة والضيقة على قدميك، هذا يجعلها أكثر عرضة للإصابة بعدوى فطرية لأن قدميك محاصرة في بيئة تفوح منه رائحة العرق مع عدم وجود هواء لتجفيف الرطوبة.

ارتدي أحذية عالية الجودة

يتم تسخين الأحذية التي تستخدم البلاستيك كموادها الرئيسية بشكل أسرع من نظيراتها المصنوعة من الجلد والقماش ، كما أن لها درجة ضعيفة في التهوية.

تجنب حمامات السباحة والصالات الرياضية



تتكاثر البكتيريا المسببة لقدم الرياضي في البيئات الدافئة والرطبة مثل حمامات السباحة العامة والصالات الرياضية، إذا كان جهاز المناعة لديك أضعف من معظم الأشخاص، فيستحسن تجنب الحمامات هذا الصيف.

حافظ على جفاف القدمين



لكي تزدهر بكتيريا القدمين تحتاج إلى شيئين: الرطوبة والحرارة، عندما تجف قدميك، بغض النظر عن درجة حرارة الجو بالخارج، فأنت بمأمن من الإصابة بالفطريات على بشرتك.

تعد مساحيق التلك المضادة للفطريات طريقة غير مكلفة للحفاظ على بشرتك جافة ومريحة طوال اليوم.

اخلع حذائك بعد التمرينات الرياضية



بعد الانتهاء من التمرين مباشرة، انزع حذائك ونظف قدميك باستخدام صابون مضاد للبكتيريا لقتل البكتيريا السيئة على بشرتك.



لا تشارك الأحذية أو الصنادل الخاصة بك

لا تشارك أحذيتك حتى مع الأصدقاء أو العائلة الفطريات التي تسبب قدم الرياضي تزدهر في العرق، وحتى كمية صغيرة منها يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالعدوى، خاصةً إذا لم يكن جهازك المناعي قوياً بما يكفي لمكافحتها.

ارتدي الجوارب المصنوعة من الأقمشة الطبيعية



قد تكون الجوارب القطنية والحريرية أكثر تكلفة، لكنها تجعل قدميك تتنفس فهي لا تقلل فقط من فرص إصابتك بالقدم الرياضي، ولكنها تساعد بشرتك كذلك على الشعور براحة أكبر وبرودة أكبر في الصيف.

ارتداء الصنادل



ارتدِ الصنادل كلما أمكن ذلك، سيساعدك ذلك في الحصول على هواء كافٍ لتجفيف العرق وخفض درجة حرارة بشرتك.

اتصل بأخصائي لتجنب المضاعفات



من السهل علاج القدم الرياضي ، ولكن إذا لم تستجب لمضادات الفطريات المتاحة دون وصفة طبية ، فقد حان الوقت للاتصال بأخصائي.