«خربشتنى فى وشى».. المتهم بقتل «راقصة التجمع» يكشف دوافع جريمته

ناقشت نيابة القاهرة الجديدة، خلال التحقيقات العامل المتهم بقتل "راقصة التجمع" أمام المصعد الخاص بأحد العقارات، بسبب خلافات مالية بينهما.

وأنكر المتهم في البداية الواقعة، وبتضييق الخناق عليه اعترف بقتلها بعد الاعتداء عليها بالضرب وكتم أنفاسها حتى لاقت مصرعها: "خربشتني في وشي وأنا بكتم نفسها وقالتلي سيبني أعيش وأديك كل الفلوس اللي معايا.. أنا خوفت تبلغ عني واضطريت أقتلها".

تلقى قسم شرطة التجمع الأول، بلاغًا بالعثور على إحدى السيدات "متوفاة" أمام المصعد الخاص بأحد العقارات كائن داخل أحد التجمعات السكنية بدائرة القسم وبجوارها حقيبة يد وحقيبة سوداء بداخلها بعض الملابس والمتعلقات، وتمكنت مديرية أمن القاهرة، من ضبط قاتل الراقصة الأجنبية التي عثر على جثتها في التجمع الأول، وتبين أن ارتكاب الواقعة تمت بدافع السرقة.

وتوصلت جهود فريق البحث إلى تحديد هوية المتوفاة وتبين أنها "راقصة" تحمل جنسية إحدى الدول، ومقيمة بمنطقة الزمالك، وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة، تبين أن المتوفاة كانت بصحبة أحد الأشخاص حال قدومها للعقار محل الواقعة وأمكن تحديده مقيم بمحافظة السويس وأنه وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم.

واعترف بارتكاب الواقعة وأنه تعرف على المجني عليها عن طريق أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وبسبب خلافات مالية بينهما اختمرت في ذهنه فكرة استدراجها للمنطقة محل الواقعة بأحد العقارات– خالي من السكان– والسابق له محاولة استئجار شقة به بدعوى الإتفاق على إقامة "حفل" ولدى شك المجني عليها في ذلك حاولت الانصراف إلا أنه قام بالتعدي عليها بالضرب وخنقها حتى فارقت الحياة واستولى منها على مبلغ مالي وهاتفها المحمول وجواز السفر الخاص بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.