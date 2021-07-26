«طالب بطب أسنان».. انتشال جثمان غريق شاطئ «فريسكا» بالإسكندرية

انتشلت قوات الإنقاذ بالإسكندرية منذ قليل جثمان غريق شاطئ فريسكا بمنطقة ميامي شرق الإسكندرية، والذي لقي مصرعه صباح اليوم، مع أحد أصدقائه أثناء السباحة في مياه الشاطئ.

وقال الكابتن إيهاب المالحي ،قائد غواصين الخير المتطوعين، إن عمليات البحث عن جثمان الغريق استمرت من الصباح الباكر، وحتى عصر اليوم، حيث ظهر الجثمان على سطح المياه أمام شاطئ البوريفاج.

واضاف المالحي لـ«الدستور» أن الجثمان لشاب يدعى أحمد فتحي، طالب بكلية طب الاسنان، والذي تم تلقى بلاغًا صباح اليوم بغرقه هو وأحد أصدقائه ويدعى أحمد ياسر متولي.

وأشار إلى انتشال صديقه بعد ساعة من البلاغ وتم تكثيف البحث حتى ظهور الجثمان.

وأوضح أنه تم الدفع بمجموعة من غواصين الخير المتطوعين لمعاونة قوات الإنقاذ النهري، حيث تم عمل عدة غطسات للبحث عن الجثمان بالتعاون أيضًا مع منقذي شاطئ ميامي.