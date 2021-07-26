الإثنين 26 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«طالب بطب أسنان».. انتشال جثمان غريق شاطئ «فريسكا» بالإسكندرية

غريق شاطئ فريسكا
غريق شاطئ فريسكا

انتشلت قوات الإنقاذ بالإسكندرية منذ قليل جثمان غريق شاطئ فريسكا بمنطقة ميامي شرق الإسكندرية، والذي لقي مصرعه صباح اليوم، مع أحد أصدقائه أثناء السباحة في مياه الشاطئ.

وقال الكابتن إيهاب المالحي ،قائد غواصين الخير المتطوعين، إن عمليات البحث عن جثمان الغريق استمرت من الصباح الباكر، وحتى عصر اليوم، حيث ظهر الجثمان على سطح المياه أمام شاطئ البوريفاج.

واضاف المالحي لـ«الدستور» أن الجثمان لشاب يدعى أحمد فتحي، طالب بكلية طب الاسنان، والذي تم تلقى بلاغًا صباح اليوم بغرقه هو وأحد أصدقائه ويدعى أحمد ياسر متولي.

وأشار إلى انتشال صديقه بعد ساعة من البلاغ وتم تكثيف البحث حتى ظهور الجثمان.

وأوضح أنه تم الدفع بمجموعة من غواصين الخير المتطوعين لمعاونة قوات الإنقاذ النهري، حيث تم عمل عدة غطسات للبحث عن الجثمان بالتعاون أيضًا مع منقذي شاطئ ميامي.

 

قوات الإنقاذ بالإسكندرية فريسكا ميامي غواصين الخير المتطوعين ظهر الجثمان الإنقاذ النهري

رئيس التحرير

وائل لطفي

إثيوبيا العام القادم!

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس للمدارس الصناعية والتجارية والزراعية

الآن.. موقع بوابة التعليم الفني للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 «دور أول»

الأمن ضبط من طعنها.. تفاصيل مقتل سيدة وسط الشارع فى الطالبية بالجيزة

هل حددت المملكة موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للمصريين؟

رابط بوابة التعليم الفني لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوي الفني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

كاس حشمت

لواء. محسن الفحام

صعيدنا والحياة الكريمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «10».. ظهور الجماعات الإرهابية علنا

د. منى حلمى

أحوال الفن والأدب بعد 69 عامًا من ثورة 23 يوليو 1952

محمود خليل

«الحكيم باشا».. مغسّل مش ضامن جنة

ماجد حبته

إخوان تونس.. النهاية تقترب

عبدالوهاب داود

أوقفوا الصياح.. الصحافة ليست وحدها

محمد مرعي

مصر وسياسة النفس الطويل

صور

رزق وفسحة.. جمال القناطر الخيرية يخطف الأنظار

مبارة «ريمونتادا الأهلي» أمام الإنتاج

الشوط الأول.. ممر شرفى من الإنتاج الحربي لأبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

4 وفيات و1398 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل

بعد انضمامها للاتحاد الإفريقي كمراقب .. ماهي خطط وأهداف إسرائيل؟

أولمبياد طوكيو 2020: السباحة الإسرائيلية أناستازيا جوربينكو في النهائي برقم قياسي