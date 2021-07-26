«الإحصاء»: 178% زيادة فى الصادرات المصرية لليونان خلال 4 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع الصادرات المصرية لليونان إلى 515.2 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من 2021، مقابل 185 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه بزيادة قدرها 330.2 مليون دولار بنسبة 178.5%.

ولفت تقرير الإحصاء إلى أن أبرز الصادرات المصرية لليونان تمثلت فى وقود وزيوت معدنية بقيمة 399.8 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 95.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 304.4 مليون دولار بنسبة 319.4%، تليها صادرات الأسمدة بقيمة 51.1 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 22.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 28.4 مليون دولار بنسبة ارتفاع 125.4%.

أضاف جهاز الإحصاء أن صادرات مصر لليونان من خضر ونباتات صالحة للأكل بلغت 21 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من 2021، مقابل 32.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 11.2 مليون دولار بنسبة 34.9%، كما بلغت صادرات نحاس ومصنوعاته 6.8 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 1.5 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق، بزيادة 5.3 مليون دولار بنسبة 352.2%، وصادرات لدائن ومصنوعاتها بقيمة 7.5 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 5.5 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 2.023 مليون دولار بنسبة 36.7%.

كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن تراجع قيمة العجز فى الميـزان التجاري لـ3.1 مليار دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 3.5 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 13.3٪.

وارتفعت قيمـة الصـادرات بنسبة 47.4٪ حيـث بلغـت 2.84 مليار دولار خـلال أبريل 2021، مقابل 1.93 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها: (أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 77.2٪، فواكه طازجة بنسبة 60.2٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 12.0٪).



وارتفعت قيمـة الواردات بنسبة 8.1 ٪ حيث بلغت 5.92 مليار دولار خـلال أبريل 2021، مقابل 5.47 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها: (سيارات ركوب بنسبة 58.9٪ خامات الحديد ومركزاتها بنسبة 58.6٪، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 27.2 %).