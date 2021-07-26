الإثنين 26 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أساء معاملتها.. طفلة تُنهي حياة والدها بطلق ناري أثناء نومه

جثة
جثة

نجحت مباحث الوادي الجديد، الاثنين، في كشف ملابسات واقعة مقتل مزارع داخل مزرعته في منطقة جبلية بمركز الخارجة.

تلقى اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد إخطارًا من إدارة البحث الجنائي بتفاصيل واقعة مقتل مزارع بالرصاص داخل مزرعة بمنطقة النقب الجبلية الحدودية شمال مدينة الخارجة حيث تم نقله لمشرحة مستشفى الخارجة العام.

جرى تشكيل فرق بحث من إدارة البحث الجنائي بالمديرية ووحدة مباحث قسم الخارجة، للكشف عن ملابسات وتفاصيل الواقعة، وتبين أن الواقعة كانت الساعة 2 فجر الأحد 25 يوليو الجاري، حيث سرقت نجلة مزارع بمركز الخارجة السلاح الناري الخاص بوالدها واستغلت نومه وأطلقت عليه الرصاص لقتله بسبب سوء معاملته لها وتشغيلها في مزرعة يملكها في منطقة النقب الجبلية شمال مدينة الخارجة.

4 ساعات عمل متواصلة نجح خلالها رجال البحث الجنائي بالوادي الجديد في الكشف عن تفاصيل الواقعة وضبط الجاني وسلاح الجريمة المستخدم، حيث تبين أن القاتل هي نجلة المزارع التي تبلغ من العمر 18 عامًا وإنها غير متزنة نفسيًا وأحضرها والدها القتيل من محل إقامتها من منطقة "الزاوية" في أسيوط ولذلك لتقيم معه وتساعده في عمله الزراعي بالمزرعة، وتبين أن الدافع وراء القتل هو سوء معاملة المزارع لنجلته ورفضه نزولها وزيارتها لأسرتها بمنطقة "الزاوية" بأسيوط بالإضافة إلى الإكراه البدني والعمل الشاق داخل المزرعة.

واستغلت الفتاة انتهاء يوم عمل لوالدها بعد إرهاق شديد له بسبب الأعمال الزراعية داخل مزرعته بمنطقة النقب شمال الخارجة، وبعد نوم والدها سرقت سلاحه الناري (فرد روسي) واستغلت نومه وأطلقت رصاصة على ظهره وهو نائم أردته قتيلاً على الفور، حيث إن الرصاصة تسبب في جرح نافذ بجسد والدها أودت بحياته.

مستشفى الوادي الجديد الداخلية قتيل مزارع مساعد وزير الداخلية البحث الجنائي

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وائل لطفي

إثيوبيا العام القادم!

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