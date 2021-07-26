الإثنين 26 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شباب بريطانيا يواجهون الموت بسبب كورونا

كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا

حذر الأطباء في بريطانيا من زيادة عدد الشباب المصابين بفيروس كورونا والمتواجدين في وحدة العناية المركزة.
وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن المستشفيات البريطانية شهدت دخول أعداد متزايدة من الشباب المصابين بفيروس كورونا بما في ذلك اقسام العناية المركزة، وقال الأطباء متوسلين إياهم ألا "يعانوا بلا داع" وأن يحصلوا على اللقاح.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى بعد رفع غالبية قيود كورونا في المملكة المتحدة، كانت هناك صور للنوادي الليلية المزدحمة ، المليئة بالمحتفلين الذين لا يرتدون أقنعة أو مسافات اجتماعية. 
ودق المسعفون ناقوس الخطر بسبب الشباب الذين لم يحصلوا على اللقاح، مؤكدين انهم بحاجة ماسة لحماية أنفسهم من العدوى لتجنب الإصابة بأمراض خطيرة.

شباب بريطانيا كورونا لقاح مستشفيات فيروس عناية مركزة

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وائل لطفي

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