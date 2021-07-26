ضمن مبادرة سكن كريم.. حصر المنازل المعرضة للإزالة بقرى حياة كريمة

عقد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية اجتماعًا لمتابعه كافة التنسيقات الخاصة للبدء في أعمال البنية التحتية للقرى المدرجة ضمن خطة التطوير، وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، و اللواء مجدي عناني السكرتير العام للمحافظة و ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للإشراف علي مشروعات حياة كريمة بالقنطرة شرق و عمر ادريس رئيس مركز و مدينة القنطرة شرق و رؤساء القري المستهدفة في المبادرة و السادة مديري المديريات و القطاعات الخدمية بالمحافظة و مسئولي المبادرة وذلك للوقوف علي الوضع الحالي للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة طبقا لأولويات العمل بالمرافق وإزالة كافة المعوقات التي قد تطرأ أثناء سير العمل.

وقال ممثل الهيئة الهندسية أنه بالفعل تم البدء في ٩٠٪ من المواقع بنسبة تتجاوز ٨٢٪من المشروعات المقرر تنفيذها ضمن المبادرة، مؤكدًا أنه تم بالفعل الانتهاء من بعض المشروعات في مجال المياه والصرف الصحي.

واستعرض ممثل الهيئة الهندسية عددًا من المعوقات التي تم التوصل لحلول لها خلال الجلسة، مؤكدًا تعاون الجهاز التنفيذي للمحافظة كاملاً في تذليل أي معوقات تصادف الأعمال أثناء التصميم أو علي أرض الواقع، لافتًا إلى أنه تم تحديد مواقع ضمن مبادرة سكن كريم في قرى (السلام والأبطال و التقدم وجلبانة).

ووجه محافظ الإسماعيلية بضرورة الحصر الفعلي للأسر بتلك المناطق وحصر احتياجاتهم الفعلية من وحدات صحية ومدارس وشبكة مياه شرب و صرف صحي و كهرباء وحضانات ووحدات خدمات حكومية لضمان ان يكون المجتمع الجديد به كافة احتياجات المواطن، مؤكدًا تضافر جهود الدولة لتحويل وجه القرية المصرية مع مراعاة النمو السكاني كأحد أهم التحديات أمام تحقيق متطلبات التنمية.

أشار محافظ الإسماعيلية إلى انتهاء الدراسات الخاصة بإنشاء 7 كباري علي ترع القنطرة شرق و بدء العمل فيها إعتبارا من الأسبوع المقبل.

جاء ذلك استكمالاً لسلسلة الاجتماعات والبيانات التي تعقدها المحافظة لمبادرة حياة كريمة، وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية لسرعة البدء فى مشروع تطوير الريف المصرى وتطوير البنية التحتية لـ16 قرية بالقنطرة شرق ضمن 1500 قرية على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى.