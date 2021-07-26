الحماية المدنية تتمكن من السيطرة على 3 حرائق دون إصابات في قنا

سيطرت قوات الحماية المدنية بقنا، برئاسة العقيد هاني الإتربي، الاثنين، على 3 حرائق دون خسائر بشرية.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا بنشوب حريق في مخلفات زراعية بحوش ملحق بمنزل ملك محمود جابر مرسى، 29 عامًا، عامل على مساحة نصف قيراط بنجع مكى بمركز الوقف وحريق بمحل بقالة على مساحة 25 متر تقريبًا أسفر عن تلفيات في محتويات المحل و حريق وحدة سكنية في عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة الشؤون أسفر عن تلفيات محتويات الشقة.

انتقلت قوات الحماية المدنية بقنا إلى مقر الحرائق وتم السيطرة عليها وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولى سير التحقيقات.