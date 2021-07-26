«المصري للتأمين» يعقد عموميته غداً لانتخاب مجلس الإدارة الجديد

يعقد الاتحاد المصري للتأمين جمعيته العامة غدا الثلاثاء بحضور أعضاء الجمعية والبالغ عددهم 40 شركة تأمين وجمعية؛ وذلك لاعتماد الموازنة التقديرية للاتحاد عن العام المالي 2022/2021.

كما تتضمن الجمعية إجراء إنتخابات رئاسة وعضوية الاتحاد عن الدورة القادمة (2021 – 2025)، وفقاً لقرار مجلس إدارة الاتحاد الصادر خلال اجتماعه يونيو الماضي بفتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد لمدة 4 سنوات، حيث ينتهى مدة المجلس الحالي برئاسة علاء الزهيري في 20 أغسطس المقبل.

ويشار إلى قائمة المرشحين في الانتخابات شهدت ترشح علاء الزهيري، العضو المنتدب لشركة جي أي جي للتأمين مصر فقط على منصب رئيس الإتحاد، وكذلك ترشح الدكتور سعيد جبر العضو المنتدب لشركة قناة السويس لتأمينات الحياة فقط على منصب نائب رئيس الاتحاد.

وشلمت قائمة المرشحين على عضوية مجلس إدارة الإتحاد ممثلين عن شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات كلاً من أحمد درويش العضو المنتدب لشركة رويال للتأمين، وحسام علما، العضـو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات؛ وحسام عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأمين التعاوني، وكذلك محمد عبدالمولى العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصري السعودي، وأحمد خليفة العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين، ومحمد مصطفى عبد الرسول العضو المنتدب لشركة أورينت للتأمين التكافلي مصر، ومدحت صابر العضو المنتدب لشركة أروب للتأمين، بالإضافة إلى عادل فطوري العضو المنتدب لشركة وثاق للتأمين التكافلي مصر.

بينما شملت قائمة المرشحين على عضوية مجلس إدارة الإتحاد ممثلين لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، كلاً من محمود حنفي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة اللبنانية السويسرية تكافل، وعلي السيسي العضو المنتدب لشركة أروب للتأمين على الحياة، وسعيد الألفي رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لتأمينات الحياة، وكذلك هيثم طاهر العضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة؛ وأيمن قنديل العضـو المنتدب لشركة أكسا لتأمينات الحياة – مصر، وعبير حلمي العضو المنتدب لشركة الوفاء لتأمينات الحياة.

والجدير بالذكر أن النظام الأساسي للاتحاد ينص على ضم مجلس الإدارة ممثلين عن شركتي القطاع العام وهما شركة مصر للتأمين وشركة مصر لتأمينات الحياة وسوف يعلن تشكيل المجلس عقب انتهاء الجمعية العمومية.

ولقد أسُس الاتحاد المصري للتأمين عام 1953 فى جمهورية مصر العربية ليضم فى عضويته شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاوني المرخص لها بالعمل في مصر، والاتحاد لا يهدف للربح وله شخصية اعتبارية مستقلة ومقره القاهرة الكبرى، كما يهدف الاتحاد المصرى إلى رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها، وتعتبر العضوية بالاتحاد إلزامية لكل شركات التأمين العاملة بسوق التأمين المصرى وفقا لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، ويضم الاتحاد في عضويته عدد 40 شركة تأمين ممتلكات ومسئوليات وحياة.