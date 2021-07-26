الثلاثاء 27 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

بعد إعلان «مارلبورو» نيتها وقف إنتاج السجائر التقليدية.. تعرف على أضرار التدخين

مارلبورو
مارلبورو

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة فيليب موريس إنترناشونال، الصانعة لسجائر «مارلبورو» في الخارج، عن نية شركته وقف بيع السجائر في المملكة المتحدة خلال 10 سنوات. وقال الرئيس التنفيذي لشركة فيليب موريس إنترناشونال، جاسيك أولتشاك، إن هذه الخطوة جزء من هدف الشركة لتصبح "خالية من التدخين" وللمساعدة في إنهاء استخدام السجائر التقليدية.

وتوضح "الدستور" اليوم عن أضرار التدخين الكثيرة التي تعود على جسم الإنسان وليس هذا فقط بل وتعود على من حوله بسبب التدخين السلبي.

الجهاز التنفسي:

التدخين يسبب سرطان الرئة، والربو، فضلا عن السعال العادي وصعوبة في التنفس والتهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي.

دراسة جديدة تربط بين التدخين وسرطان الرئة

الدم:

يسبب التدخين جلطات الدم واللوكيميا.

أسباب الجلطة الدموية: تعرف عليها - ويب طب

القلب:

التدخين يرفع ضغط الدم بشكل كبير ويؤثر على مستوى الكوليسترول، ولذلك يحدث تصلب للشرايين، ويزيد من تكون جلطات الدم في القلب.

الصحة العالمية تحذر من خطورة التدخين على القلب: يؤدى لوفاة 2 مليون شخص سنويا - اليوم السابع

البشرة والشعر:

المدخنون تكون دائما أسنانهم بقع صفراء تتحول بمرور الوقت إلى بقع بنية فضلا عن تكون التجاعيد، وتلون الجلد، وتكون بقع صفراء على الأظافر والجلد، وظهور علامات الشيخوخة المبكرة.

اليك 10 من أضرار التدخين على البشرة حقائق قد لا تعرفها – عالم الصحة

الجهاز الهضمي:

التدخين يسبب سرطان الفم والمريء، وسرطان الكلى وسرطان البنكرياس ويدمر حاسة التذوق، ويؤثر على الغدد اللعابية والتهابات المعدة والإثنى عشر وعسر الهضم، وآلام في فم المعدة وإسهال، وانتفاخ في البطن فضلا عن تدهور وظائف الكبد، والتهاب القولون التقرحي.

Uživatel وليد الطراد na Twitteru: „تخيل الجهاز الهضمي من الداخل للمدخن على اليمين وغير مدخن على اليسار❗️ من يشاهدها ثم لامتنع عن التدخين فهو ..... تهلكة وانتحار فلنحذر… https://t.co/jBNLG15GDO“

النساء:

النساء المدخنات يكن أكثر عرضة لمضاعفات اثناء الولادة والحمل، ومن الممكن أن يحدث تشوهات خلقية لدى الجنين، أو يكون الجنين معرض للوفاة في الأسبوع الأول من حياته ويؤثر أيضا على حليب الأم المرضعة حيث يجعلها تنتج كمية غير كافية من اللبن الطبيعي المدخنات يكن معرضات لولادة أطفال أصغر حجما بنسبة 200 جرام ويكن معرضين للإصابة بالأمراض في مرحلة الرضاعة والطفولة، وأحيانا الوفاة.

تدخين المرأة الحامل.. أضرار خطيرة على الأم والجنين
مارلبورو وباء فيروس كورونا المستجد البيئة نظيفة العالم خالي من التدخين شركة فيليب موريس إنترناشونال سرطان الرئة الجهاز التنفسي التدخين إلتهاب الشعب الهوائية الالتهاب الرئوى

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإجابة تونس!

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