كيف تحفز نفسك على أداء التمرينات الرياضية من جديد؟

يتكاسل كثيرون عن أداء التمرينات الرياضية ومن الطبيعي أن تمر بمراحل يكون فيها دافعك أقل لممارسة الرياضة، ولكن من الخطأ الاعتماد على الدافع، ففي بعض الأحيان يتعين عليك القيام بذلك على أي حال وبغض النظر عن دافعك.

لن تكون متحمسًا طوال الوقت



هناك شيء مريح حول معرفة أنك لن تكون متحمسًا طوال الوقت لممارسة الرياضة، وإذا انتظرت لتشعر أنك تريد التدريب حقًا ، فقد لا تفعل ذلك أبدًا. لجعل الأمور تسير مرة أخرى ، قد يتطلب الأمر بعض الانضباط.

وفقا لموقع " Insider "عادة ما يستعيد الأشخاص رغبتهم في ممارسة الرياضة مرة أخرى، عندما يتوقفون عن ممارسة الرياضة لفترة كبيرة، ويكتسبون وزنًا كافيًا ويصلون إلى مرحلة يكونون فيها غير سعداء في أجسادهم، ثم يبدأون في الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية ويقومون بممارسة الرياضة من جديد.

أبدأ بالقليل من الممارسة حتي لا يبدو الأمر مخيفا



إحدى أكبر العقبات التي تعترض طريقة الناس في الممارسة مبدأ " الكل أو لا شيء " "قد يبدو احتمال ممارسة الرياضة أربع أو خمس مرات في الأسبوع أمرًا شاقًا الآن ، لذا ابدأ بعدد أقل اهدف إلى التمرين مرتين يوميا، ثم قم بزيادة العدد إلي ثلاثة تمارين، وبعدها بإمكانك زيادة هذا العدد أيضا.

توقف عن مقارنة نفسك بالآخرين

نعلم جميعًا أن مقارنة أنفسنا بالآخرين هو أمر كارثي، وكذلك الحال في أداء التمرينات الرياضية، توقف عن مقارنة أدائك وما توصلت إليه بالآخرين.

توقع أن القيام بالتدريب لن يكون رائعا

أنت فقط من يقرر ما تفعله في التمرينات الخاصة بك لذلك قم بجدولة التدريبات في جدولك الزمني وكن لطيفًا مع نفسك عندما تقوم بالتمرين، توقع أنه لن يكون كل تدريب رائعًا ، ولن يكون كل أسبوع ناجحًا في التدريب، ولكن إذا واصلت التدريب باستمرار بأي طريقة ممكنة ، فسوف تستمر في اتخاذ خطوات صغيرة نحو هدفك