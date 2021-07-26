الإثنين 26 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ بني سويف يتفقد سير العمل في مشروعات «حياة كريمة»

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف يتفقد سير العمل في مشروعات حياة كريمة

تفقد بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها  ضمن المشروع القومي لتطوير القرى في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك بقرى مركز ناصر.

وزار نائب المحافظ مجمع الخدمات الجاري إنشاؤه ببني عدي، حيث تم الانتهاء من أعمال صب الدور الأرضي بالمجمع، وذلك ضمن إنشاء 6 مجمعات خدمية بقرى (الحمام، بني عدى، أشمنت، دنديل، بهبشين، دلاص)، في إطار المشروع القومي لتطوير الريف  المصري.

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نائب محافظ بني سويف يتفقد سير العمل في مشروعات حياة كريمة

وسيضم المجمع الخدمي العديد من الخدمات المختلفة بطريقة حديثة ومميكنة داخل المبنى (مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعي، مكتب تموين) بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين المستفيدين من المجمع

كما تابع حبش سير العمل في أعمال إنشاء ملحق مدرسة بني عدى المجمعة 1 واستمع لموجز عن سير العمل في كافة القطاعات الخدمية والحيوية بدائرة المجلس القروي، حيث يجرى العمل في تشطبيات مدرسة التعليم الأساسي بالرياض

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نائب محافظ بني سويف يتفقد سير العمل في مشروعات حياة كريمة

 ومدرسة التعليم الفني بمجمع الرياض، ومدرسة الشهيد أحمد عباس رغمان، فيما يجرى تركيب خطوط المياه بقرية بني عدي الجديدة بطول 20كم ، وتبطين 3.3كم بترعة المنصور اليسرى، وعمل محاضر تنسيقي خاصة بنقل إسعاف الطريق السريع ببني عدي ،البدء في إنشاء مشروع مغذى الكهرباء بقرية الزيتون غرب، ومعاينة موقع إنشاء مركز شباب لعزبة عوض الله ، فيما تم البدء في عمل القواعد بملحق مدرسة حسين نامق الابتدائي.

وتم تسليم موقع الجمعية الزراعية ببني عدي للبدء لإحلالها وتجديدها وجار العمل في استكمال مشروع الصرف الصحي بالقرية وبنسبة تنفيذ بلغت 95% من المشروع.

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نائب محافظ بني سويف يتفقد سير العمل في مشروعات حياة كريمة

وأشار نائب المحافظ إلى أن هذه الزيارة الميدانية تأتي في إطار تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم باستمرار المتابعات الميدانية لمشروعات المبادرة ومتابعة الشركات المنفذة المسند إليها الأعمال والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها، وذلك بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة، مع التأكيد على تكليف كافة القطاعات بإرسال تقارير أسبوعية كل فيما يخصه متضمنة الموقف التنفيذي ومعدلات ونسب الإنجاز ومعوقات سير الأعمال إن  وجدت لتذليلها وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات والوزارات المعنية.

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نائب محافظ بني سويف يتفقد سير العمل في مشروعات حياة كريمة

نائب محافظ بني سويف يتفقد سير العمل في مشروعات حياة كريمة

نائب محافظ بني سويف يتفقد سير العمل في مشروعات حياة كريمة
نائب محافظ بني سويف يتفقد سير العمل في مشروعات حياة كريمة
بني سويف محافظة المبادرة الرئاسية محافظ بني سويف المبادرة الرئاسية حياة كريمة

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