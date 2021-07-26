اتحاد الكتاب التونسيين يؤيد قرارات قيس سعيّد ويصفها بالدستورية والجريئة

أعلن اتحاد الكتاب التونسيين، اليوم، تأييد قرارات الرئيس قيس سعيّد ويصفها بالدستورية والجريئة.

وأضاف اتحاد الكتاب التونسيين: «ندعم القوات الأمنية والعسكرية لحماية البلاد، معلنا عن رفضه التدخلات الخارجية في الشأن التونسي»، حسبما أفادت إذاعة شمس إف إم التونسية.

ويشهد محيط البرلمان التونسي، صباح اليوم، مناوشات وتراشقا بالحجارة بين مواطنين غاضبين وأنصار حركة النهضة الإخوانية، فيما تحاول قوات الجيش الفصل بين موالي النهضة والجماهير المنتفضة.

ومنذ صباح اليوم يشهد محيط البرلمان، توافد عدد من أنصار حركة النهضة وآخرين مناصرين لرئيس الجمهورية قيس سعيد.

وحسب إذاعة «موزاييك» التونسية، فقد رفع مساندو الرئيس شعارات ضد نواب البرلمان، وسط تواجد أمني مكثف خارج مجلس النواب، ويفصلون بين أنصار سعيد وأنصار النهضة.

وأكدت وسائل إعلام تونسية أن رئيس البرلمان راشد الغنوشي ما زال متواجدا داخل سيارته أمام البرلمان صباح اليوم.