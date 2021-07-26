الإثنين 26 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الخارجية»: استرداد قطعة أثرية فرعونية مهربة إلى هولندا

سامح شكري
سامح شكري

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الإثنين، عن أنها نجحت بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار في استرداد تمثال من الحجر الجيري للكاهن "ني - كاوبتاح"، وهو من العصر الفرعوني ويرجع تاريخه للدولة القديمة أو الوسطى (2000- 2500 قبل الميلاد).

وأشارت وزارة الخارجية- في بيان اليوم- إلى أنها قامت اليوم بتسليم القطعة الأثرية إلى لجنة من خبراء وزارة السياحة والآثار، لافتة إلى أن التمثال كان معروضاً للبيع في أحد معارض الفنون الجميلة بمدينة ماستريخت بهولندا، وتبين خروجه من مصر بطريقة غير شرعية.

يأتي ذلك في إطار جهود جمهورية مصر العربية المتواصلة لاستعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج، والدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار في هذا المجال، واستمراراً للجهود التي تقوم بها سفارة جمهورية مصر العربية في لاهاي مع دور العرض والسلطات الهولندية المختصة لاسترداد القطع الأثرية المصرية التي خرجت من البلاد بطريقة غير شرعية.

وفى هذا الصدد، أعربت وزارتا الخارجية والسياحة والآثار عن جزيل الشكر للسلطات الهولندية والجهود المبذولة من قبلها، وما أبدته من تعاون متميز مع سفارة جمهورية مصر العربية فى لاهاي لاستعادة القطعة الأثرية المصرية وإعادتها إلى أرض الوطن، متطلعين إلى المزيد من التعاون والتنسيق الدائم فى مجال مكافحة تهريب الآثار وحماية التراث الإنساني والحضاري.

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