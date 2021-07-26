الإثنين 26 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الأعلى للجامعات» يوافق على تطوير منظومة التعليم والتدريب بكليات طب الأسنان

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

وافق المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على مُقترحات لجنة قطاع طب الأسنان، لتطوير منظومة التعليم والتدريب بكليات طب الأسنان، التي وصل عددها بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية إلى نحو 40 كلية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، اليوم الإثنين بجامعة الأزهر، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، رؤساء الجامعات الحكومية.

كما وافق المجلس الأعلى للجامعات، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل المادة رقم (93 مكرر 2) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والتي تتضمن شروط الحصول على الدرجات العلمية التي تمنحها كليات التربية النوعية ورياض الأطفال.

وأكد الوزير ضرورة جاهزية الكليات لإجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، والمُقرر عقدها خلال الفترة من 7-19 أغسطس القادم، والتشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وإجراء اختبارات القدرات تحت الإشراف المباشر لرؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، لضمان الانضباط الكامل في إجراء الاختبارات.

ووجه الوزير بضرورة جاهزية معامل الحاسب بكافة الجامعات الحكومية لمساعدة طلاب الثانوية العامة في التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالجامعات، والذي سيبدأ عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة مع توفير المُرشدين لمساعدة الطلاب طوال فترة التنسيق. 

استعرض المجلس التعديل الذي أقره مجلس النواب موخرًا على القانون رقم 10 لسنة 1972، بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي وعلى قانون الخدمة المدنية، والذى يقضي بإضافة حالة إدراج الموظف على قوائم الإرهابيين وفقًا للقانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية إلى الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، وقرر المجلس تكليف السادة رؤساء الجامعات باتخاذ ما يلزم بإعداد قوائم بهؤلاء العاملين لرفعها بمجرد العمل بالقانون بعد صدوره، وذلك بهدف تخلص الجامعات ممن ينتمون للجماعات الإرهابية ويحاولوا بشتى الطرق إعاقة الجامعات عن تقديم رسالتها التعليمية.

الثانوية وزير التعليم طب الأسنان خالد شئون التعليم والطلاب قانون الخدمة المدنية اللائحة التنفيذية الخدمة المدنية نتيجة الثانوية

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