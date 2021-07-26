الإعـلان عن قبول دفعة جديدة بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة للعام الدراسى 2021-2022

صدق الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على قبول دفعة جديدة من الطلبة المتطوعين لصالح المعاهد الصحية للقوات المسلحة (ذكور – إناث ) من الحاصلين

على شهادة الثانوية العامة (علمى علوم ) أو الأزهرية (علمى) خريجى العام الدراسى (2019/ 2020 )، و(2020/2021) وذلك بالمعهد الصحى ق.م ذكور بحوش عيسى ، والمعهد الصحي ق.م إناث بأحمد جلال والمعهد الصحي ق.م بالجلاء، وذلك وفقاً للشروط الآتية :-



1- ألا يقل مجموع الطالب من الحاصلين على الثانوية العامة (علمى علوم) أو الأزهرية (علمى) عن نسبة نجاح 60%.

2- ألا تقل درجة اللغة الإنجليزية عن نسبة 70%.

3- ألا تقل السن عن 17 عامّا ولا تزيد عن 21 عام فى 1/10/2021 ، وأن يكون مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين يتمتعان بهذه الجنسية وليس عن طريق التجنس.

4- أن يكون غير متزوج أو سبق له الزواج، ولا يسمح بالزواج إلا بعد التخرج بنجاح وحصوله على ترخيص مزاولة المهنة، وأن يكون حسن السير والسلوك، وألا يكون قد سبق له الالتحاق بالقوات المسلحة وتم إنهاء خدمته بالرفت منها.

5- أن يجتاز الاختبارات المحددة للقبول (طبية- نفسية – لغة إنجليزية - لياقة بدنية - كشف الهيئة- التحاليل الطبية...) .

6- يشترط موافقة ولى أمر الطالب على الالتحاق بالقوات المسلحة، ويحق للمعهد استبعاد من يتقرر عدم لياقته طبياً من المقبولين فور إعلان نتيجة المناظرة الطبية النهائية، ولا يحق للفرد بعد قبوله بالقوات المسلحة الالتحاق بالكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالى التى تمنح درجة بكالوريوس التمريض.



ومدة الدراسة سنتان دراسيتان تؤهله للحصول على الدبلوم الصحي ، يليها ستة أشهر (امتياز) تدريب عملى بالمستشفيات للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، ويحصل الخريج على درجة رقيب متطوع بالقوات المسلحة يتدرج بعدها فى الترقى إلى الدرجات والرتب المختلفة طبقاً للتعليمات الصادرة فى هذا الشأن، وتعتبر مناهج الدراسة بالمعهد الصحى للقوات المسلحة هى نفس مناهج الدراسة المقررة بالمعاهد المناظرة لها بوزارة التعليم العالى ، كما يحصل المتطوع على كافة الامتيازات والخدمات التى تقدمها القوات المسلحة طبقاً للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك.



أماكن سحب وتقديم الملفات

وسيتم سحب الملفات من المعهد الصحي للقوات المسلحة ذكور بحوش عيسى، المعهد الصحي للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال، مستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية ، معهد الطب العسكرى بالمعادى، المستشفى العسكري بالزقازيق، المستشفى العسكرى بدمياط ، المستشفى العسكري بسوهاج، وذلك اعتباراً من 1/8/2021 إلى 9/9/2021.

على أن يتم تقديم الملفات بالنسبة (للذكور) بالمدرسة الفنية والمعدات الطبية بكوبرى القبة، وبالنسبة (للإناث) بالمعهد الصحى للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال، ويكون آخر موعد لتقديم الملفات يوم 12/9/2021 .