الإثنين 26 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السيسى يستقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية

السيسي
السيسي

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إن اللقاء استعراض آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، خاصةً الوضع في لبنان، وسوريا وليبيا، وعملية السلام في الشرق الأوسط، والتنسيق القائم بين البلدين الشقيقين في هذا الإطار.

وأضاف السفير بسام راضي، أن اللقاء استعراض آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، خاصةً الوضع في لبنان، وسوريا وليبيا، وعملية السلام في الشرق الأوسط، والتنسيق القائم بين البلدين الشقيقين في هذا الإطار.

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