السيسى يستقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إن اللقاء استعراض آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، خاصةً الوضع في لبنان، وسوريا وليبيا، وعملية السلام في الشرق الأوسط، والتنسيق القائم بين البلدين الشقيقين في هذا الإطار.

وأضاف السفير بسام راضي، أن اللقاء استعراض آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، خاصةً الوضع في لبنان، وسوريا وليبيا، وعملية السلام في الشرق الأوسط، والتنسيق القائم بين البلدين الشقيقين في هذا الإطار.