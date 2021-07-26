الإثنين 26 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أيرلندا تخفف قيود كورونا المفروضة على المطاعم والمقاهى

كورونا في أيرلندا
كورونا في أيرلندا

سمحت الحكومة الأيرلندية للمطاعم والمقاهي في أنحاء البلاد باستئناف خدماتها في الأماكن المغلقة، اليوم الإثنين، مع قصر الخدمة على البالغين الذين تم تطعيمهم أو تعافوا من كوفيد-19 بالإضافة إلى الأطفال.
 

وهذه هي المرة الأولى التي تفتح فيها المنشآت، التي لا توجد بها مساحات مفتوحة، أبوابها منذ الإغلاق العام الأول الذي شهدته أيرلندا في مارس 2020، والذي يعد واحدًا من أطول عمليات الإغلاق في أوروبا، حسب ما ذكرته صحيفة "الجارديان" البريطانية.
 

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة عكفت على تعديل الخطط حتى ليل الأحد في محاولة لتحقيق التوازن بين إحياء الصناعة والقلق بشأن ارتفاع معدلات الإصابة في البلاد.


وبموجب القرار الجديد، يتعين على العملاء ارتداء الكمامات إلى أن يجلسوا على طاولاتهم، ويجب إغلاق جميع هذه المنشآت بحلول الساعة 11:30 مساءً.


وقال أدريان كامينز، الرئيس التنفيذي لاتحاد المطاعم في أيرلندا، إن أعضاء الاتحاد متحمسون ومتوترون. وأكبر التحديات التي تواجههم هو نقص العمالة، إذ تشير التقديرات إلى أن ما نسبته 30 بالمائة من الموظفين السابقين لم يعودوا موجودين.

 

كورونا حول العالم

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز الأمريكية) أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم ارتفع إلى 194 مليوناً و123 ألفاً و828 حالة.

وأفادت الجامعة- حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الإثنين، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى أربعة ملايين و158 ألفاً و692 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررًا جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 34 مليوناً و443 ألفاً و761 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 610 آلاف و891 حالة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

إثيوبيا العام القادم!

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