الإثنين 26 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«اقتصادية النواب» توافق على تخصيص أسهم للاكتتاب ببنك التنمية الإفريقى

مجلس النواب
مجلس النواب

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، على قرار رئيس الجمهورية رقم 262 لسنة 2021 بالموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقى رقم 21/2021 الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 2020 بشأن تخصيص أسهم رأسمال البنك فى إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية فى 31 مايو 2020، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى إطار الزيادة العامة السادسة لرأس مال البنك.

 كما أعلن أعضاء مكتب لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، موافقتهم على الاتفاقية، وهما النائب رزق جالي نصر الله، وكيل اللجنة، والدكتورة رشا أبو شقرة، أمين سر اللجنة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأشارت رشا أبوشقرة، نائبة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن البنك الإفريقى للتنمية مول مشروعات ضخمة داخل مصر خاصة فى ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، مطالبة بمزيد من المشروعات المشتركة بين مصر والدول الإفريقية لتوطيد العلاقات بينهم، لافتة إلى أن التنمية هى الطريق الأنسب لتعميق العلاقات بين الدول.

لجنة الشئون الاقتصادية مجلس النواب المهندس أحمد سمير رئيس الجمهورية جمهورية مصر العربية بنك التنمية الأفريقي

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