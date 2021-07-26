تسليم 87 عقدا ضمن مبادرة تمويل أنظمة الري الحديث بالمنوفية

قال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، أنه تم تسليم 87 عقدا ضمن مبادرة تنفيذ مشروعات أنظمة الري الحديث، والممولة من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية التابع لمحافظة المنوفية لعدد من المزارعين وذلك منذ بداية المشروع وحتى الآن بواقع 121 فدان و 18 قيراط بإجمالي تمويل مليون و 221 ألف جنيه.

وأشار محافظ المنوفية، إلى أن هذا يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة الري وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، جاء ذلك خلال لقائه بعدد من المزارعين بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، بحضور نائبه الأستاذ محمد موسي واللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة، ووكيل وزارة الري والموارد المائية ، والزراعة ونائب مدير فرع جهاز تنمية المشروعات، ورؤساء الوحدات المحلية لمركزي الشهداء والسادات ومدير إدارة بناء وتنمية القرية بالديوان العام.

رفع القيمة التمويلية للمشروع



كما قرر المحافظ رفع القيمة التمويلية للمشروع من 10 آلاف إلى 12 ألف جنيه لكل فدان زراعي كدعم من المحافظة للمزارعين وذلك لإنجاح التجربة وتشجيعا للمزارعين ، مشدداً على المتابعة الميدانية لآليات تطبيق نظم الري الحديث والوقوف على ما تم إنجازه من أعمال على أرض الواقع وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات لهم.

تسليم 19 عقدا جديدا ضمن المشروع



و سلم المحافظ اليوم، 19 عقدا جديدا لمشروع الري الحديث لعدد من المزارعين، بواقع 29 فدانا و 11 قيراطا بتكلفة إجمالية 292 ألف جنيه، ووجه نائب مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالمنوفية بدراسة تمويل مشروعات الري الحديث باعتباره مشروعاً ذي عائد اقتصادي يعود بالنفع العام على الفلاح، كما وجه بتكثيف التوعية بين المزارعين ومستثمري القطاع الزراعي بأهمية هذه المبادرة القومية وتشجيعهم للإقبال على استخدام تلك الأنظمة المطورة للرى من أجل ترشيد استهلاك المياه وتقليل المهدر منها للحصول على أعلى إنتاجية للفدان.



وأشار المحافظ إلى أنه قد قام باتخاذ حزمة من القرارات لإنجاح التجربة، و تم تخفيض سعر الفائدة من 7 % الى 5,5 % ، ورفع الحد الأقصى للإقراض لتصل إلى 20 ألف جنيه ، فضلا عن مد سن المقترض من 55 سنة إلى 60 سنة ، ومد فترة السداد إلى سنتين ونصف ، بالإضافة إلى تسهيل كافة الإجراءات المتبعة بالمشروع بكل وحدة محلية ، مؤكدا على ضرورة التوسع في تطبيق نظام الرى الحديث للأراضى الزراعية على مستوى المحافظة وتعميم التجربة وذلك في إطار المشروع القومي لتعظيم الرقعة الزراعية.

ومن جانبه ثمن وكيل وزارة الموارد المائية والري مجهودات محافظ المنوفية لتبنيه فكرة مشروع انظمة الرى الحديث، وتقديم التمويل اللازم دعما للمزارعين بهدف تحقيق تنمية زراعية شاملة والحفاظ على الرقعة الزراعية .