الإثنين 26 يوليو 2021
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سياسي

رياضة النواب» تهنئ هداية ملاك وسيف عيسي بعد فوزهما بالبرونزية في أولمبياد طوكيو»

هداية ملاك
هداية ملاك

هنأ الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اللاعبة هداية ملاك، واللاعب سيف عيسي بالفوز في منافسات التايكوندو بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو وتحقيق أول ميداليتين برونزيتين لمصر في الأولمبياد المقامة في الفترة من ٢٣ يوليو حتي ٨ أغسطس المقبل.

وقال رئيس لجنة الشباب، في تصريحات له، إن ما حققته هداية ملاك، وسيف عيسي، إنجاز كبير، وقدموا أداء رائع ومشرف للدولة المصرية في واحد من أكبر المحافل الدولية.

وحققت اللاعبة هداية ملاك لاعبة منتخب مصر للتايكوندو الميدالية البرونزية في منافسات فردي السيدات وزن 67 كجم بأولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على اللاعبة الأمريكية بايجي ميكفيرسون بنتيجة 17-6 في مباراة المركز الثالث، لتحقق الميدالية البرونزية الثانية في مشاركتها الأولمبية بعد تحقيقها الميدالية البرونزية في أولمبياد ريودي جانيرو 2016.

وتُوج اللاعب سيف عيسى بالميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو بعد فوزه علي اللاعب النرويجي أردومان بنتيجة 12-4.

هداية ملاك سيف عيسي التايكوندو ميداليتين برونزيتين أولمبياد طوكيو 2020 لجنة الشباب والرياضة مجلس النواب

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