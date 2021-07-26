صحة الشرقية: إتباع التدابير الإحترازية ومكافحة الحشرات خلال امتحانات الثانوية

قامت إدارة السن المدرسي، وإدارة صحة البيئة والفرق الطبية بالإدارات الصحية، بمحافظة الشرقية، بمتابعة كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية بمدارس المحافظة، والتأكد من إرتداء الطلاب والمراقبين علي الإمتحانات باللجان للكمامات، والتطهير بالكحول، والتأكد من توافر التهوية والإضاءة الجيدة بالفصول، ومن النظافة العامة بها، وبدورات المياه، وتوافر المطهرات والصابون علي الأحواض، ونظافة البيئة المحيطة بالمدارس، وتوافر سلات لجمع القمامة، والتخلص الأمن منها، وعدم وجود أي مخلفات أو تراكمات للقمامة بجوار المدارس، بجانب المرور علي خزانات المياه بالمدارس، للتأكد من فصل المستعمل منها في أعمال الدفاع المدني والحرائق أو الأغراض الأخري عن شبكة مياه الشرب، والتأكد من سلامة المرافق بجميع المدارس من مياه الشرب والكهرباء ووصلات الصرف الصحي وغيرها.

كما قامت إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، والفرق التابعة للإدارات الصحية بالمحافظة، بالإستمرار في مواصلة أعمال التطهير اليومي المكثف، بكافة المدارس بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالشرقية، منذ بداية الإمتحانات، وتم تطهير وتعقيم جميع الفصول واللجان بالمدارس، وتطهير الأسطح بالكلور بالنسب المحددة.

ومن جانبه، أكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، علي إستمرار العمل المكثف لمتابعة الإجراءات الصحية والوقائية، حتي نهاية فترة الامتحانات والتي تستمر حتي يوم ٥ أغسطس المقبل، يتم خلالها إجراء الامتحانات لأكثر من ٤٥ ألف طالب وطالبة، من خلال ١٦٢ لجنة امتحانية منهم ٩٢ لجنة بالريف، وعدد ٧٠ لجنة بالحضر، تابعة لـ٢٠ إدارة تعليمية بالمحافظة، مقدماً الشكر لمدير عام الطب الوقائي، ومدير عام مكافحة الأمراض المتوطنة، ومديري إدارات السن المدرسي، وصحة البيئة، و مكافحة ناقلات الأمراض بالمديرية، و مديري الإدارات الصحية، وجميع المشاركين في هذا العمل نظراً للجهود المكثفة المبذولة للحفاظ علي صحة الطلاب بالمحافظة.