الإثنين 26 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

حفل توقيع كتاب «البلاد الجميلة» لـ جلال المسري بمكتبة القاهرة 31 يوليو

جلال المسري
جلال المسري

تنظم مكتبة القاهرة الكبرى برعاية قطاع شئون الإنتاج الثقافي حفل توقيع لكتاب "البلاد الجميلة" حكايات مصورة عن النوبة للمصور الفنان جلال المسري في الساعة السادسة مساء السبت 31 يوليو 2021. 

ومن أجواء الكتاب يقول الفنان جلال المسيري: “زرت النوبة للمرة الأولى عام 2007، ذهبت إلى جزيرة غرب سهيل ثم جزيرة هيسا، مسني سحر المكان، شعرت بالدهشة من جمال وطيبة وكرم أهل النوبة، ولفت انتباهي كمصور بيوتهم الملونة لذلك كانت الكاميرا هي أداتي لتسجيل ما رأيه في تلك البلاد الجميلة وتوثيق لحظات العشق والتعلق بالنوبة، ولم تتوقف عدستي عن التقاط مئات الصور للناس والشوارع والبيوت ثم تكررت الزيارات خلال عملي في مجال الصحافة وتغيرت نظرتي وأسلوبي في التصوير، حيث اتجهت أكثر إلى الغوص في أعماق الشخصية النوبية والبحث عن حكاياتهم المميزة والبحث فيما وراء الأبواب عن قصص نجاح ومحبة وكفاح تشكل التراث النوبي”.

ويضيف أنه “من الجدير بالذكر أن بعض صوري الملتقطه للنوبه قد أهلتني للحصول على جائزة الأمير سلطان بن سلمان العالمية للتراث الحضاري عام 2018”.

وتابع: “حاولت التعرف بعمق على الشخصيات المؤثرة في الحياة النوبية وأصبح المفضل لدي هو الإقامة بمنازل اهل النوبة البسيطة الجميلة بدلا من الفنادق الفاخرة لأقترب أكثر من المجتمع النوبي واتعرف على جزء غالي من مصر الجميلة وخلال الخمس سنوات الأخيرة جبت العديد من القرى والجزر النوبية وخرجت بالعديد من الحكايات المصورة الرائعة أوردت عدد منها في كتابي هذا على أمل أن يتبعه كتب أخرى أعبر فيها عن جمال وروعة النوبة”.

يذكر أن جلال المسري مواليد 7 مايو 1961، وهو مصور فوتوغرافي مصري اشترك في 125 معرض محلي وعربي ودولي، منهم 5 معارض فردية بمكتبة الإسكندرية، ومكتبة الزاوية الحمراء، وسفارات مصر ببرلين وفيينا، بالاشتراك مع مكتب العلاقات الخارجية الدولية، ووزارة الثقافة.

حاصل على لقب «فنان عالمي» من الاتحاد الدولى للتصوير، وحاصل على 41 جائزة من مصر والأردن والسعودية والصين وألمانيا والولايات المتحدة وصربيا واليابان والعراق وفلسطين والإمارات. 

مكتبة القاهرة الكبرى قطاع شئون الإنتاج الثقافى كتاب البلاد الجميلة حكايات مصورة عن النوبة الفنان جلال المسري النوبة جزيرة غرب سهيل

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