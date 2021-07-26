الإسكندرية تتصدر بـ4 ملايين.. محافظات استحوذت على إقبال المواطنين في عيد الأضحى

تصدرت عدة محافظات مقدمة الأكثر استقطابا للمصطافين خلال إجازة عيد الأضحى المنقضي، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل متعددة، يأتى فى مقدمتها احتواءها على شواطئ متوسطة ومنخفضة الأسعار.

فى السياق التالي نستعرض نسب استقبال المحافظات للمصطافين والمعيدين من المحافظات، وعوامل الجذب فى ظل التقرير التالي.

الإسكندرية في الصدارة

شهدت محافظة الإسكندرية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، توافد أعداد كبيرة من الزائرين والمصطافين تخطت الملايين.

وقال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن الإسكندرية قد استقبلت خلال أيام عيد الاضحي 4 ملايين زائر من بينهم رواد الشواطئ برحلات اليوم الواحد، مشيرًا إلي أن الشواطئ حققت نسب إشغال 100%، فضلًا عن اكتمال إشغال الفنادق أيضًا خلال أيام عيد الأضحى.

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن الموسم الصيفي هذا العام لم تشهده الإسكندرية منذ 10 أعوام، وذلك بسبب تعطش المواطنين للشواطئ، حيث شهدت شواطئ الإسكندرية إقبالًا كبيرًا بـ66 شاطئ تستقبل الرواد من السابعة صباحًا، والتي كانت على أتم الاستعداد لاستقبال الزائرين.

وأشار الشريف أنه من المتوقع زيادة عدد ضيوف الإسكندرية وزائريها بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، مؤكدًا على استعداد المحافظة لاستقبال ضيوفها التي تسعد بهم دائمًا، مناشدًا الزوار بعد نزول البحر ليلًا واتباع تعليمات الإنقاذ لتحقيق السلامة للجميع.

مطروح استقبلت 2 مليون مصطاف خلال إجازة عيد الأضحي

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، خلال حديثة لـ"الدستور، أن محافظة مطروح استقبلت 2 مليون مصطاف خلال إجازة عيد الأضحي المبارك مشيرًا إلي أن نسبة الاشغال في الفنادق تكاد تصل الي 100%.

وأوضح محمد مصطفي نائب رئيس مجلس مدينة مرسي مطروح، في تصريحات لـ"الدستور، أن شواطئ مطروح كامله العدد مؤكدًا علي أن هناك إقبال ضعيف من المواطنين والمصطافين علي شواطئ الأبيض وذلك نظرًا لارتفاع الأمواج.

وأضاف نائب رئيس مجلس ومدينة مرسي مطروح، أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وجه بمتابعة جميع الشواطئ والتأكد من النظافه العامة وتطبيق الإجراءات الإحترازية بالإضافة إلي التأكد من التزام مستأجري الشواطئ بالتسعيرة.

وأكد علي أنه تم توفير سيارة اسعاف بكل شاطئ وجميع شواطئ مطروح بها رئيس ونائب وذلك للمتابعة المستمرة علي مدار اليوم بالإضافة إلي حل اي مشاكل تحدث مع المواطنين والمصطافين مؤكدًا علي أن سعر الشمسية و 4 كراسي 100 جنيه و10 جنيهات للكرسي الإضافي.

وتابع رضا جاب الله رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح خلال حديثة لـ"الدستور، أنه تم التنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية بمدينة مرسي مطروح لتشكل فرق طوارئ للتدخل السريع لمواجهة الكثافة والزحام المتوقعة علي كورنيش المدينة والشواطئ مؤكدا علي أنه وجه لكافة الاجهزة بمجلس المدينة برفع درجة الاستعداد والطوارئ للتعامل الفوري مع الشكاوي والمشاكل التي يتم رصدها.

إقبال جماهيري على شواطئ رأس البر في عيد الأضحى بدمياط.. وانقاذ اكثر من ١٥٠ مصطاف من الغرق

وفي محافظة دمياط شهدت مدينة رأس البر بدمياط إقبال جماهيري كبير من المصطافين لقضاء عيد الأضحى، رغم تحذيرات محافظ دمياط حيث أصدرت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بدمياط، بيان تناشد فيه المصطافين ورواد المدينة عدم نزول البحر نظرًا لارتفاع الأمواج وشدة سحب المياه، مع ضرورة الإلتزام بتعليمات فريق الإنقاذ وإدارة الشاطئ حفاظًا على سلامتهم.

ورفعت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بدمياط برئاسة اللواء حسين لبيب وإشراف نواب المدينة حالة الطوارئ وسط إقبال من المصطافين والرواد خلال توقيت العمل بالشاطئ من أول ضوء حتى آخر ضوء بتواجد إدارة الشاطئ ورجال الإنقاذ والمعدات البحرية وعدد ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين وعدد ٤ سيارات إسعاف، حيث تم إنقاذ اكثر من ١٥٠ مصطاف من الغرق.

كما أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط على تواجد الأطباء وطاقم التمريض بالنوبتجيات وتوافر المستلزمات الطبية والعلاجية واستعداد المستشفيات التام خاصة في مدينة رأس البر مع تردد أعداد كبيرة من رواد المدينة خلال الفترة المقبلة.

كانت "محافظ دمياط" قد اطمأنت على جاهزية شواطئ مدينة رأس البر و توافر كافة الخدمات و جاهزية نقاط تمركز الإسعاف و تجميع الأطفال التائهين و معدات الانقاذ، واطلعت على خطة التعامل من الحالات فور انقاذها من الغرق.

مصيف بلطيم بكفر الشيخ يتجاوز المليون زائر خلال العيد بنسبة إشغالات 100%

شهد مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، إقبالًا كثيفًا من قبل المواطنين خلال أجازة عيد الأضحى هربا من حرارة الجو والإستمتاع بشواطئ المصيف، وسط مراقبة مكثفة من قبل فرق الإنقاذ التي استطاعت إنقاذ ما يقرب من 100 شخص من الغرق أثناء أجازة العيد.

وأكد العميد هاني عبد القوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن عدد الوافدين علي المصيف خلال أجازة عيد الأضحى قد تجاوز المليون مواطن سواء من أبناء المحافظة أو المحافظات المجاورة بنسبة إشغالات بنسبة 100%، موضحًا أنه قد تمت مراعاة الإجراءات الإحترازية بشدة وخاصة علي الشواطئ، كما تم وضع مسافة مناسبة بين المصطافين والتجمعات وكذلك علي الكافيهات والمطاعم بالمدينة.

وأوضح عبد القوي، أن رواد المصيف حصلوا على خدمات جيدة، مع الالتزام بالأسعار المحددة دون إكراميات على الشواطئ، حيث يتم معاقبته وفرض غرامات وعقوبات على المستأجر، مؤكدا أن الإدارة قد فرضت عقوبات رادعة والاستجابة الفورية للشكوى، مؤكدًا أن سيارات وسيلة النقل الداخلي للمصيف قد تم تحديد سعر الأجرة للفرد 3 جنيه فقط، ووضع لافتة إرشادية للسعر المقرر على كل سيارة ، فأسعار تأجير الشماسي والكراسي على شواطيء البحر، إذ يصل سعر الشمسية ٢٠ جنيهًا، فيما سعر الكرسي ١٠ جنيهات، محذرًا أنه من يخالف ذلك يرجى التوجه إلى ديوان عام المدينة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وشدد رئيس بلطيم على ضرورة متابعه كافة الأعمال بمناطق المدينة المختلفة واستكمال أعمال رفع كفاءة الشوارع والميادين، ومداخل ومخارج المدينة والشوارع الرئيسية والفرعية، وتسوية التربة الرملية من خلال فرق العمل بجهاز النظافة والمعدات.