الإثنين 26 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عرفانا وتقديرًا.. دعوى تطالب بإطلاق اسم الرئيس السيسي على العاصمة الإدارية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أقام محمد سميح ، المحامي، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، اليوم الإثنين، طالب فيها  بإطلاق اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على  مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك عرفانا وتقديرا لجهود الرئيس السيسي  لخدمة مصر وبناءه و إدارته مشروعات قومية ضخمة أدت إلى زيادة النمو الاقتصادى المصري وعودتها للصدارة بين الأمم المتقدمة،  قيامه برعاية المشروعات العملاقة وشبكة الطرق وإطلاقه مبادرة حياة كريمة ومبادرات جميعها لصالح المواطن المصري.

وذكرت الدعوى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارا بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة جنوب طريق السويس وغيرها من المشروعات التى كان لها عظيم الأثر في بناء الدولة الحديثة من مدن سكنية وجامعات ومشروعات عملاقة .

وتابعت الدعوى أنه انطلاقًا من الواجب الوطني والعرفان لصاحب تلك المشروعات فإن تسمية العاصمة الإدارية باسم الرئيس أقل ما نقدمه له على كل ما قدمه للمواطن و للدولة المصرية.

 

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