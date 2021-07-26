وزير الأوقاف يكلف «عبدالعزيز» رئيسا للقطاع الديني و«رمضان» مديرا للأكاديمية

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرارا بتكليف الدكتور هيثم محمد رمضان، مديرا عاما لأكاديمية الأوقاف الدولية.

وقرر وزير الأوقاف، تكليف الدكتور عمرو محمد عبد الغفار الكمار مديرًا عامًا للإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة.

وكلف وزير الأوقاف الدكتور هشام عبد العزيز، بتسيير أعمال رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف.

كما أصدر قرارًا بتكليف الشيخ محمد عبده خليفة بتسيير أعمال وظيفة وكيل مديرية أوقاف البحيرة.

وأصدر الدكتورمحمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، القرار الوزاري رقم 288 لسنة 2021 بندب المستشار القاضي فاروق أحمد شفيق الشنواني رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى لرئاسة لجنة الاعتراضات على قرارات لجان قسمة الأوقاف خلال الفترة من 1/ 7 /2021 حتى 18/ 9/ 2021.

كما شكل قرار وزير الأوقاف ندب المستشار القاضي عصام الدين أحمد محمد فريد، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية عضو مجلس القضاء الأعلى لرئاسة لجنة الاعتراضات على قرارات لجان قسمة الأوقاف خلال الفترة من 19/ 9/ 2021 حتى 30 /6 /2022، وذلك وفقًا للقانون رقم 27 لسنة 1974م .

وذلك بناء على قرار وزير العدل المستشار عمر مروان رقم 4431 لسنة 2021.



وكلف وزير الأوقاف، الدكتور نوح عبد الحليم العيسوي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، بالعمل في منصب مسئول للاتصال السياسي بالوزارة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيا لها، أنه تمت إعادة تشكيل لجنة الاتصال السياسي على النحو التالي:

د.نوح العيسوي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، رئيسًا.

الشيخ صبري ياسين رئيس الإدارة المركزية للرقابة والتفتيش، نائبًا للرئيس.

عبد الحميد عمر، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، عضوًا.

رفيق إبراهيم القاضي، مدير عام المكتب الفني، عضوًا.

خالد أبو دلال، مدير عام الاتصال السياسي، عضوًا.

خالد أبو القاسم، معاون رئيس القطاع الديني، عضوًا.