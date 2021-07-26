طبيب يوضح التصرف الصحيح عند التعرض للضغط المنخفض (فيديو)

يتعرض عدد من الأشخاص إلى الضغط المنخفض خاصة خلال فصل الصيف، حيث درجات الحرارة العالية والسير خلال أشعة الشمس، مما يؤدي لانخفاض الضغط وزيادة ضربات القلب.

وخلال السطور التالية يوضح الدكتور عمرو حسن، أستاذ مساعد النساء والتوليد بالقصر العيني نصائح لابد من القيام بها عند التعرض للضغط المنخفض.

أعراض الضغط المنخفض:-

زيادة ضربات القلب

ضباب في العين

الشعور بالدوخة الشديدة

برودة الجسم

تعب عام

جفاف الحلق

الشعور بالغثيان

كيفية التصرف في حالة انخفاض الضغط

في حالة الجلوس لابد من رفع الرجلين للأمام ، وفي حالة الوقوف لابد من الجلوس.

تناول طعام يشمل نسبة من الأملاح كالمخلل.

تناول كوب من النسكافية أو الكابتشينو.

عدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر.

تناول السوائل بشكل كافي ومن أبرز هذه السوائل المياه والعصائر الطازجة.

يمكن الجلوس في وضع القرفصاء مع وضع الرأس بين الركبتين.

اتخاذ وضع السجود لفترة ثم الارتفاع منه ببطء.

عادات لابد الحفاظ عليها لتجنب الضغط المنخفض:-

الحصول على قسط كاف من النوم ما لا يقل عن 7 ساعات.

تناول وجبة الإفطار تشمل عصير طازج وبروتين.

شرب سوائل بشكل كافي ما لا يقل عن 2 لتر يوميًا.

الابتعاد عن الضغط النفسي والتوتر .

تجنب التعرض لأشعة الشمس الشديدة بصورة مستمرة.

تناول عدد وجبات بصورة أكبر ويتم تقسيمها خلال اليوم مما يساعد في علاج مشكلة هبوط الضغط والذي يرتبط عادة بتناول وجبات دسمة خلال اليوم.

لابد من إعادة النظر للأدوية الخاصة بك لعدم التعرض لأعراض جانبية أنت في غنى عنها، لذا لابد من إخبار الطبيب في حالة التعرض لهذا الأمر.

متى يجب زيارة الطبيب

في حالة إذا كان لديك علامات الصدمة أو أعراضها إذا كانت قراءات ضغط الدم لديك منخفضة باستمرار لابد من مراجعة الطبيب فمن المحتمل أن يقوم الطبيب المعالج لك بمراقبتك خلال الفحوصات الروتينية،ومن المهم أن يتم مراجعة الطبيب حتى في حالة حدوث دوخة فقد تكون بسيطة ولها أسبابها الأخرى ولكن علينا الانتباه إليها بشكل كبير حيث أنها قد تؤدي لمشاكل أكثر خطورة إذا لم يتم معالجتها.