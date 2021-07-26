عدا الاثنين.. عرض «عفركوش» مستمر يوميا على مسرح «متروبول»

أكد الفنان محمود حسن، مدير فرقة مسرح القومي للأطفال بالبيت الفني للمسرح، أن العرض المسرحي الجديد «عفركوش» من إنتاج الفرقة مستمر يوميا ما عدا الاثنين على مسرح «متروبول» بالعتبة، وسط إقبال جماهيري كبير في إطار الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة المصرية، حيث يقدم العرض يوميا في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

«عفركوش» بطولة أحمد سعد، حسن يوسف، هناء سعيد، عصام مصطفي، مدثر إبراهيم، جوهرية أحمد، عبدالرحمن فرجاني، سامر المنياوي، حمزة عبد الله، استعراضات أشرف فؤاد، ديكور مجدي ونس، ملابس إيمان الشيخ، مادة فيلمية محمد الجباس، أشعار أيمن النمر، ألحان إيهاب حمدي، العرض من تأليف عيسى جمال، ومن إخراج عادل الكومي.

واختتمت فرقة أطفال أسوان المسرحية، عرضها المسرحيى "حنان في بحر المرجان" لفرقة قصر ثقافة أسوان المسرحية على مسرح متربول بالقاهرة، والذي تنظمه وزارة الثقافة على هامش الدورة الحادية عشرة من المهرجان القومي للمسرح دورة الكاتب محمود دياب، في إطار مشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة في ملتقى عروض مسرح الطفل.

العرض يدور حول صفة الأمانة التي يجب أن يتحلى بها الجميع، ولا يجب أن يتخلى الإنسان عن أمانته وأن يرد الأمانات لأصحابها، وذلك في شكل حكاية خيالية محببة للطفل في عالم البحار.

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