«أفشة» عن سبابه: ردي في الملعب

وجه محمد مجدي أفشة لاعب وسط الأهلي، رسالة للجمهور عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تحديدًا عبر خاصية "الاستوري" على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" بعد الفوز أمس على الإنتاج الحربي، معربًا فيها عن غضبه الشديد بعد سبابه من قِبل الجماهير دون داعي.

وعلّق “أفشة” قائلًا: "إنك تكون محترم دہ اختیار، إنك تكون مؤدب وابن أصول دى تربية وتنشئة وإيه السبب إننا بقينا فى مجتمع السب والشتيمة بقت شىء عادى؟ يا جماعة والله الدنيا بسيطة، ربنا من عليا بنعم كثيرة جدًا من حب ناس لتوفيق ورضا".

وأضاف "أفشة" في منشوره قائلًا: "أسباب كثيرة جدًا ورا إنك تشوف شخص ناجح، أصلها وأساسها إنك تكون مؤدب صبور، متصدقش السوشيال ميديا دمرت أساس التربية السليمة ومتستعجلش النجاح خليك مكافح اصبر والتزم بالأصول، متجرحش حد بسهولة كده من ورا کیبورد، ولا بأنك تستسهل الشتيمة، ليه کده؟!".

وأكد: "بكلمك وأنا أكثر شخص بفضل الله بيتم دعمه وتشجيعه على وسائل التواصل، وعارف إن زى ما فيه حلو فيه وحش أنا كده كده معنديش رد إلا فى الملعب، دائما سواء للحلو أو الوحش، وبزعل جداً على حاجات بشوفها متخصنيش، لكن ممكن تؤذى جداً وتهد تعب سنين، الأخلاق والاحترام هم أصل الرجولة متنساش".

وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع "ستوري" لاعب النادي الأهلي "قفشة"، وكتب حسن النجار، من روّاد السوشيال ميديا قائلًا: " دي مش ستوري دي قاضية اخلاق دي"، وكتب محمود خضر، من جمهور النادي الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي: "ياريت نبقي عندنا 5 أو 6 في الفريق بعقليه أفشه".

وكتب وليد الهواري، من جمهور المارد الأحمر عبر موقع "فيسبوك" قائلًا: "انت محترم والله ياصاحب القاضيه ربنا يكرمك ان شاء الله"، وعمر هاشم، من روّاد السوشيال ميديا على الرغم من زملكاويته إلا أنه احترم كلام لاعب النادي الأهلي "قفشة" فعلّق على منشوره: " اقسم بالله بحبك يبني رغم اني زمالكاوي وكلامك كله صح، ربنا يهدينا ويصلح حالنا جميعًا".

يُجدر الإشارة إلى أن النادي الأهلي حقق فوزًا صعبًا على نظيره الإنتاج الحربي خلال اللقاء الذي جمعهما مساء أمس، على أرض ملعب استاد السلام، ضمن مؤجلات الأهلي في مسابقة الدوري المصري 2021 وتحرك الأهلي إلى النقطة 55 يحتل بها المركز الثاني، خلفًا للزمالك المتصدر برصيد 61 نقطة.

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