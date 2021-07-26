موعد فتح الطيران السعودي للمصريين.. أسعار العمرة في الموسم المقبل

موعد فتح الطيران السعودي للمصريين من أكثر الكلمات التي تتصدر يوميًا مؤشرات البحث عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ إغلاق المطارات السعودية وحظر الطيران بسبب جائحة كورونا العالمية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد رفع الحظر عن الطيران المصري السعودي و موعد فتح العمرة و أسعار العمرة خلال الموسم الجديد.

موعد فتح الطيران السعودي للمصريين

رغم إعلان وزارة الصحة المصرية انخفاض أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أحد مرحلة الخمول للفيروس لم تحديد بعد المملكة العربية السعودية فتح الجسر الجوى و رفع حظر الطيران واستقبال المطارات الرحلات الجوية من وإلى جمهورية مصر العربية وذلك منذ إغلاق جميع المطارات بمختلف دول العالم بسبب اندلاع الموجة الثانية من الجائحة في أوائل العام الحالي حيث حددت المملكة بالفعل أكثر من موعد لعودة الطيران ولكن بسبب وجود بعض التخوفات من تفشي الفيروس أرجأت الحكومة السعودية القرار عدة مرات وذلك رغم اعتماد وزارة الصحة السعودية العديد من اللقاحات للحد من انتشار العدوى.

موعد فتح العمرة 2021

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب استقبال الراغبين في أداء مناسك العمرة للمقيمين داخل المملكة من جميع الجنسيات منذ يوم الأحد الماضي الموافق 25 يوليو الجاري فيما يتم استقبال المعتمرين من خارج المملكة من أول شهر محرم المقبل في 10 أغسطس يأتي ذلك تزامنا مع إعلان وزارة الصحة المصرية انخفاض أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في مرحلة خمول للفيروس ومن المتوقع أن يتم إعلان ضوابط موسم العمرة في ظل انتشار الفيروس بما يضمن حماية المعتمرين من العدوى خاصة عند أداء المناسك داخل المسجد الحرام خلال الأيام القليلة المقبلة.

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أسعار العمرة في الموسم القادم

موعد فتح الطيران السعودي للمصريين و موعد فتح باب استقبال المعتمرين و اسعار أداء مناسك العمرة من أكثر التساؤلات التي تشغل بال الكثير من الراغبين في أداء العمرة حيث من المتوقع أن تتخطى أسعار العمرة هذا الموسم 20 ألف جنيه وذلك لتغطية مصروفات الإجراءات الاحترازية للمعتمر قبل وأثناء السفر، وكذلك مصروفات إجراء تحليل pcr للتأكد من خلو المعتمر من أعراض الفيروس القاتل.