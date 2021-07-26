تحمل رسائل إنسانية.. مراحل تطور أزياء الأميرة ديانا (صور)

عملت سلسلة “نتفليكس” ومجلة “فوج” الفرنسية على تخليد خزانة الأميرة ديانا في الكتب والمعارض و قال جاك كارلسون، الذي أطلقت علامته التجارية Rowing Blazers مؤخرًا خط ملابس مستوحى من ديانا: "كان لها أسلوبها الخاص بها إلى حد كبير، بحسب موقع "edition".

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كانت أميرة ويلز بارعة في استخدام خزانة ملابسها دبلوماسيًا، حيث كانت تختار المصممين من البلدان التي كانت تزورها، أو ترتدي الألوان والرموز المرتبطة بالهويات الوطنية للمضيفين، فقد استخدمت الملابس كإيماءات للدعم والاحترام.

الاميرة ديانا

كما ذكرت مصممة الأزياء السابقة لديانا، آنا هارفي في مجلة فوج البريطانية في عام 1997، بعد وقت قصير من وفاة الأميرة قال: “منذ البداية كانت تستخدم الملابس لعمل إيماءات؛ في زيارتها الأولى إلى ويلز، كانت ترتدي الألوان الويلزية- بدلة من الحرير الأخضر والأحمر؛ عند وصولها إلى اليابان ارتدت (المصمم الياباني يوكي توريمارو) ولرحلة إلى باريس، شانيل”.

الاميرة ديانا

خلال زيارتها لمنطقة الخليج عام 1986، ارتدت فستانًا منمقًا بالصقور الذهبية، أحد الرموز الوطنية للمملكة العربية السعودية، وخلال جولتها الملكية في اليابان في نفس العام، ارتدت فستانًا منقوشًا باللونين الأحمر والأبيض بدا وكأنه يشير للعلم الوطني.

الاميرة ديانا

قال ماثيو ستوري، أمين معرض قصر كنسينجتون إن أفراد العائلة المالكة عادة ما يرتدون الملابس التي تشيد بثقافة البلد الذي يزورونه، لكن الأميرة ديانا استمرت في القيام بذلك في السنوات التي أعقبت انفصالها عن تشارلز في أوائل التسعينيات.

الاميرة ديانا

وفي تكريم الدول المضيفة، استخدمت الأميرة ديانا الأزياء أيضًا لتسليط الضوء على المؤسسات الخيرية والمؤسسات التي أعجبت بها من خلال ارتداء ملابسها في مباريات البولو أو الأحداث العامة.

الاميرة ديانا

الأميرة ديانا ترتدي قميصًا خيريًا من مؤسسة الرئة البريطانية لحضور مباراة بولو.

الاميرة ديانا

الأميرة ديانا ترتدي الدروع الواقية للبدن وقميصا أبيض وبنطلون تشينو وهي تمشي في حقل لغم أرضي في أنجولا.

الاميرة ديانا

التقطت الصورة للأميرة ديانا عام 1981 وهي ترتدي سترة دافئة ورائعة أصلية، والتي أعيد إطلاقها العام الماضي بالتعاون مع Rowing Blazers.

الاميرة ديانا

الأميرة ديانا ترتدي بدلة زرقاء فاتحة وقبعة مستديرة في عام 1995 ، برفقة ابنها الأمير هاري.