6664 إصابة بفيروس كورونا في الفلبين 

ذكرت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الاثنين أنه تم تسجيل 6 آلاف و664 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و555 ألفا و396 إصابة .

وأوضحت الوزارة، وفقا لما ذكرته صحيفة "فيل ستار" المحلية على موقعها الإلكتروني، أنه تم تسجيل 23 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال 24 ساعة ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة 27 ألفا و247 حالة، فيما تعافى من الفيروس خلال نفس الفترة 5 آلاف و 766 شخصا ليرتفع عدد المتعافين إلى مليون و473 ألفا و9 أشخاص .

وأفادت الوزارة بأن أكثر من 6 ملايين شخص في البلاد تلقوا لقاح كورونا بشكل كامل منذ انطلاق حملة التطعيم في البلاد.



ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.