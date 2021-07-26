200 مليون يورو لتطوير صناعة سيارات الأجرة ذاتية القيادة في كرواتيا

وافق الاتحاد الأوروبي، على منح شركة "ريماك أوتوموبيلي" الكرواتية 200 مليون يورو لتطوير سيارات أجرة ذاتية القيادة ضمن حزمة مساعدات الاتحاد الأوروبي لمشروع تطوير سيارات الأجرة.

وشهد توقيع الاتفاقية رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش ومؤسس شركة ريماك أوتوموبيلي مات ريماك، بحسب بيان صحفي للشركة المنتجة للسيارات الكهربائية الكرواتية.

وذكرت منصة "شبكة أخبار البلطيق" الإخبارية، اليوم، أن المفوضية الأوروبية وافقت على خطة كرواتيا للتعافي والقدرة على الصمود (RRP) في بداية الشهر الجاري بقيمة 6.3 مليار يورو في شكل منح من الاتحاد الأوروبي، حيث تم الاعتراف بمشروع تطوير المركبات والبنية التحتية للتنقل الجديد كواحد من المشاريع الاستراتيجية الوطنية في قطاع النقل للفترة المقبلة.

ويقدر الاستثمار الأولي للمشروع بنحو 450 مليون يورو والتي ستأتي من مستثمرين أجانب مثل "كيا موتورز" ومن المتوقع أن يصل إلى المرحلة التجارية في نهاية عام 2024. وقالت الشركة إنها تجري مفاوضات مع مستثمرين آخرين لتطوير المشروع لعدة سنوات.

وتعد شركة "كيا موتورز"، وهي شركة جزء من مجموعة "هيونداي موتور"، مستثمر ومساهم رئيسي في شركة Project 3 Mobility، وهي الشركة الشقيقة لشركة "Rimac Automobili" والمسئولة عن المشروع.

وأضاف البيان الصحفي للشركة أنه تم توقيع اتفاقيات تعاون مع عدة مدن وجاري مفاوضات مع حوالي 20 مدينة في أوروبا والشرق الأوسط لتمكين خدمة القيادة الآلية.

وفي الوقت الحالي تعاني كرواتيا من أزمة فيروس كورونا حيث سجلت 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين منذ بدء تفشي الوباء في البلاد إلى 362 ألفا و 621 حالة.

وأشار فريق إدارة أزمة كورونا - حسبما نقلت وكالة أنباء (هينا) الكرواتية، أمس الأحد - إلى أن أكثر من 47% من السكان البالغين تلقوا حتى الآن اللقاحات المضادة للفيروس، بعدد تجاوز المليون و600 ألف شخص، موضحا أن حصيلة الوفيات المرتبطة بالوباء ظلت عند 8245 حالة من دون تسجيل أي وفيات جديدة، بينما تجاوز عدد المُتعافين من المرض 353 ألف متعاف.