موسكو ردًا على اليابان: ميشوستين يقوم بزيارة أراض روسية

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، تعليقا على احتجاج اليابان على زيارة رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إلى جزيرة إنتوروب ( إحدى جزر الكوريل)، أن رئيس الحكومة يزور المناطق الروسية، التي يراها ضرورية.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الاثنين: "إن ميشوستين هو رئيس وزراء روسيا الاتحادية، وبطبيعة الحال يزور تلك المناطق الروسية، التي يعتبرها ضرورية والتي يتعين القيام بالكثير من العمل على تنميتها، بما في ذلك من خلال التعاون مع شركائنا"، مؤكدا أن بلاده لديها إرادة سياسية قوية لتنمية وتطوير العلاقات مع اليابان .

وأضاف بيسكوف:" هناك صعوبات معروفة على طول هذا المسار، ولكن على الرغم من وجودها، على الأقل من جانب روسيا، هناك إرادة سياسية قوية لتطوير علاقات جيدة مع جارتنا الشرقية ، أي مع اليابان"، مشيرا إلى أن روسيا تقِدر عاليا التعاون الاقتصادي والاستثماري مع اليابان وتتوقع استمراره.

وفي سياق متصل، أعلن المكتب الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين)، عن أن الرئيس فلاديمير بوتين ناقش مع رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، التعاون في تطوير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.



وقال المكتب، في بيان، إن الزعيمين ناقشا "أفق التعاون في الرعاية الصحية، بما فيها تطوير لقاحات لفيروس كورونا"، موضحًا أنهما أكدا على زيادة الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، حسب وكالة أنباء "تاس" الروسية.



وأشاد الطرفان، خلال المحادثة، بالتقدم الذي أحرزه البلدان خلال السنوات السابقة في تعزيز الحوار الروسي- الياباني، والتعاون في مجالات السياسة والتجارة والاقتصاد والمجالات الإنسانية.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.